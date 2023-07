VP-Mahrer: Wiener Volkspartei nimmt Abschied von Marilies Flemming

Wien (OTS) - „Tief bestürzt habe ich heute Nachmittag vom plötzlichen Ableben von Bundesministerin a.D. Marilies Flemming erfahren. Mein herzliches Beileid gilt in diesen Stunden ihrer Familie“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Und weiter: „Ihr Engagement für die Wienerinnen und Wiener als Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin sowie später als Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie wird uns immer Vorbild sein. Schon damals setzte sich Marilies Flemming für eine bessere Umwelt ein und wurde so zu einer Vordenkerin für den Klimaschutz in Österreich“, so Mahrer.

