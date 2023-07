Ingrid Korosec zum Tod von Marilies Flemming: „Pionierin und Vorbild – als Politikerin und als Mensch“

Wien (OTS) - „Der Österreichische Seniorenbund trauert um Dr. Marilies Flemming. Mit ihrem Tod verlieren wir ein hochgeschätztes Mitglied unserer Familie, das unersetzbar ist“, zeigt sich Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, tief betroffen. Korosec weiter: „Als stellvertretende Obfrau und aktives Vorstandsmitglied des Österreichischen Seniorenbundes war Marilies Flemming stets eine verlässliche Stütze und setzte sich mit vollem Engagement und Leidenschaft für die Interessen der Seniorinnen und Senioren ein.“ 2004 wurde Marilies Flemming zur Vizepräsidentin der Europäischen Senioren Union (ESU) gewählt, für die sie sich besondere Verdienste als Begründerin der „Europäischen Sommer-Akademie“ erwarb.

„Marilies Flemming wird mir auch persönlich fehlen. Als Pionierin, Kämpferin und Politikerin mit Herz und Seele, war sie von Beginn an Vorbild für mich und wurde wichtige Wegbegleiterin im Laufe der langen Zeit, in der wir Seite an Seite oft gemeinsam für unsere politischen Ideale gekämpft haben.“

1933 geboren, wurde Marilies Flemming 1973 für die Österreichische Volkspartei Abgeordnete zum Wiener Landtag. 1987 wurde sie zur Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie berufen. Korosec: „Mit ihrem vehementen Einsatz gegen das Donaukraftwerk Hainburg erlangte sie große Bekanntheit. Ihren politischen Kampf gegen Atomkraft begann Marilies mit Zwentendorf und führte ihn als EU-Abgeordnete mit ihrer konsequenten und überzeugenden Art in Brüssel fort. Ihr frühes persönliches Engagement für die Umwelt machte sie zeitlebens zu einer Pionierin im Umweltschutz.“

Aber auch wenn es um Frauenrechte ging, kannte Marilies Flemming weder parteipolitische noch geografische Grenzen. Ob als Bundesleiterin der Österreichischen Frauenbewegung (1984-1991) oder Präsidentin der Europäischen Frauen-Union (1987-1993) kämpfte sie für die Gleichstellung von Mann und Frau. 1996 bis 2004 arbeitete sie als Abgeordnete der ÖVP im Europäischen Parlament in den Ausschüssen für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik sowie im Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancengleichheit. „Gerade wenn es um Chancengleichheit für Frauen ging, kannte die sonst gerne auch humorige Marilies keinen Spaß. Da waren wir uns stets einig und ließen uns gerne auch als Emanzen bezeichnen“, erinnert sich Korosec.

Die Lebensleistungen von Dr. Flemming wurden auch öffentlich gewürdigt, mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich sowie dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.

„Ihr Mut und ihre Leidenschaft für die Politik waren stets geleitet von dem Willen zu gestalten und positiv zu verändern. Für sie stand immer der Mensch im Mittelpunkt. Der Österreichische Seniorenbund wird Marilies Flemming stets mit Dankbarkeit und großer Wertschätzung in Erinnerung behalten. Unser Mitgefühl gilt den Kindern und der Familie“, so Korosec abschließend.

