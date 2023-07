Bregenzer Festspiele 2023 im ORF: Eröffnung, Opern „Ernani“ und „Madame Butterfly“, Dokus, Magazine u. v. m.

Ab 19. Juli in ORF 2, ORF III, 3sat, Ö1 und ORF Vorarlberg

Wien (OTS) - Ab Mittwoch, dem 19. Juli 2023, wird am Bodensee wieder einen Monat lang festgespielt: Ob die neue Hausoper, Giuseppe Verdis „Ernani“, die Seeproduktion „Madame Butterfly“ oder der feierliche Eröffnungsfestakt mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und den Wiener Symphonikern aus dem Festspielhaus – der ORF liefert seinem Publikum die Höhepunkte der 77. Bregenzer Festspiele frei Haus, erste Reihe fußfrei. Darüber hinaus bietet ein trimedialer ORF-Schwerpunkt umfassendes Begleitprogramm zur diesjährigen Festival-Ausgabe. Im Rahmen der aktuellen Kulturberichterstattung informieren außerdem u. a. die „ZIB“-Sendungen, „Vorarlberg heute“, Ö1, ORF Radio Vorarlberg, ORF III sowie oe1.ORF.at und vorarlberg.ORF.at ausführlich über die Bodensee-Festspiele.

Der Eröffnungstag im ORF

Den vom ORF Vorarlberg produzierten Festakt zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2023 überträgt ORF 2 live am Mittwoch, dem 19. Juli, ab 9.55 Uhr in ORF 2 und 3sat. Die Live-Interviews mit Festspielkünstlerinnen und -künstlern mit interessanten Einblicken in das Festivalprogramm führt Moderatorin Martina Köberle, Eva Teimel kommentiert den Eröffnungsakt live.

In „Guten Morgen Österreich“ melden sich Reporter:innen von Montag, dem 17., bis Freitag, den 21. Juli, (jeweils ab 6.30 Uhr in ORF 2) täglich mit zwei Live-Schaltungen pro Sendestunde aus Vorarlberg – u. a. mit ausführlichen Berichten über die Bregenzer Festspiele. Bereits am 17. Juli befasst sich der „kulturMontag“ (22.30 Uhr, ORF 2) schwerpunktmäßig mit dem Festival. Am Mittwochabend zeigt ein „Kultur Heute Spezial“ zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele (19.45 Uhr, ORF III) die Höhepunkte des Festakts und wirft einen Blick auf die diesjährigen Festspielproduktionen. Regional sendet der ORF Vorarlberg im TV die „Vorarlberg heute“-Ausgabe (19.00 Uhr, ORF 2 V) live aus Bregenz, während ORF Radio Vorarlberg von 9.00 bis 20.00 Uhr aus dem gläsernen Studio live vom „Platz der Wiener Symphoniker“ direkt vor dem Festspielgelände kommt.

Die Opern „Ernani“ und „Madame Butterfly“ & weiteres TV-Begleitprogramm im ORF

Die Bregenzer Festspiele sind im ORF-Kultursommer 2023 u. a. mit der neuen Hausoper, Giuseppe Verdis „Ernani“ (Sonntag, 6. August, 21.50 Uhr, ORF III; Premiere live am Mittwoch, 19. Juli, 19.30 Uhr, Ö1) zu erleben. Die packende Geschichte um Liebe und Rache, verletzte Ehre und zeitlose Machtfragen beruht auf dem Drama „Hernani ou l’Honneur castillan“ von Victor Hugo. Unter der musikalischen Leitung von Enrique Mazzola am Pult der Wiener Symphoniker singen in der Titelrolle Saimir Pirgu, weiters Franco Vassallo, Goran Jurić, Guanqun Yu u. a. sowie der Prager Philharmonische Chor. Lotte de Beer, Intendantin der Volksoper Wien, hat die Regie übernommen.

Die im Vorjahr aufgezeichnete Seebühnenproduktion „Madame Butterfly“, die auch noch heuer aufgeführt wird, sendete 3sat bereits am 17. Juni. ORF III zeigt dazu die Making-of-Dokumentation des ORF Vorarlberg „Madame Butterfly – Sehnsuchtsmigrantin am Bodensee“ (Sonntag, 23. Juli, 9.00 Uhr).

Das „Bregenzer Festspielmagazin 2023“ des ORF Vorarlberg (Freitag, 21. Juli, live, 18.30 Uhr, ORF 2) berichtet über die ersten Premieren der Saison, wie u. a. die neue Festspielhaus-Produktion „Ernani“, und gibt einen Überblick über das weitere Festspielgeschehen. Neben umfassender aktueller Berichterstattung ist abseits des Festivalgeschehens eine neue „Erlebnis Österreich“-Ausgabe unterwegs „,Auf der Bühne des Lebens‘ – Amateurtheater in Vorarlberg“ (Sonntag, 30. Juli, 16.30 Uhr, ORF 2).

77. Bregenzer Festspiele in Ö1

Der Festspielsender Ö1 überträgt die Premiere von Giuseppe Verdis „Ernani“ live (Mittwoch, 19. Juli, 19.30 Uhr). Unter dem Dirigat von Enrique Mazzola spielen die Wiener Symphoniker, es wirken Saimir Pirgu (Ernani), Franco Vassallo (Don Carlo), Goran Jurić (Don Ruy Gomez de Silva), Guanqun Yu (Elvira), Aytaj Shikhalizada (Giovanna), Omer Kobiljak (Don Riccardo), Stanislav Vorobyov (Jago) und der Prager Philharmonische Chor mit. „Intrada“ (10.05 Uhr) berichtet am Freitag, dem 21. Juli, über die Bregenzer Festspiele. Am Dienstag, dem 1. August, steht ab 19.30 Uhr ein Konzert der Wiener Symphoniker unter dem Dirigat von Omer Meir Wellber – der auch am Cembalo und Akkordeon zu erleben ist – auf dem Ö1-Programm. Zu hören sind Werke von Richard Strauss und die Uraufführung von Ayal Adlers „In Motion. Konzert für Continuo und großes Orchester“. In der „Matinee“ (11.03 Uhr) am Sonntag, dem 13. August, spielen die Wiener Symphoniker unter Dirigent Dirk Kaftan Werke von Charles Ives, Richard Strauss und Florence Price, es singt Sopranistin Rachel Willis-Sørensen. In „Apropos Klassik“ (15.05 Uhr) am Samstag, dem 26. August, sendet Ö1 ein Konzert des Symphonieorchesters Vorarlberg. Leo McFall dirigiert Werke von Paul Dukas, Dmitri Schostakowitsch und Antonín Dvořák, Cellist ist Kian Soltani. In „Zeit-Ton“ (23.03 Uhr) ist am Dienstag, dem 29. August, ein Teilmitschnitt von Fabián Panisellos Oper „Die Judith von Shimoda“ zu hören, die bei den Bregenzer Festspielen ihre Uraufführung gefeiert hat.

Die Bregenzer Festspiele im ORF.at-Netzwerk und im ORF TELETEXT

Das ORF.at-Netzwerk widmet sich den heurigen Bregenzer Festspielen im Rahmen der aktuellen Kulturberichterstattung auf zahlreichen Channels: Auf vorarlberg.ORF.at (mit einem eigenen Online-Special), ORF TOPOS, news.ORF.at, oe1.ORF.at, ORF Sound und ORF-TVthek wird in zahlreichen Storys sowie mit Audio- und Video-Streams von Übertragungen und Sendungen (sofern die entsprechenden Online-Lizenzrechte vorhanden sind) multimedial über das Festspielgeschehen, Premieren, weitere Highlights und Künstler:innen informiert.

Der ORF TELETEXT berichtet im Rahmen der Kultur-Topstorys sowie dem Magazin „Kultur und Show“ (inkl. Festspielprogramm auf Seite 415) über das Geschehen in Bregenz.

Barrierefreie Übertragung des Bregenzer Festspielmagazins

Das „Bregenzer Festspielmagazin“ am Donnerstag, dem 21. Juli, um 18.30 Uhr in ORF 2 wird barrierefrei angeboten. Für das gehörlose und hörbehinderte Publikum stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Die Sendung wird außerdem in Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) gedolmetscht – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), auf ORF 2 SD (via simpliTV) und auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Weitere Details zum ORF-Programm sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at