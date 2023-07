Chance für Europas Mikroelektronik: Das AT&S-Leuchtturmprojekt in Leoben

AT&S-Vorstandsvorsitzender Andreas Gerstenmayer bei "Mikroelektronikgipfel" im Bundeskanzleramt: "Europa hat jetzt eine einmalige Chance"

Leoben (OTS) - Auf Einladung von Bundeskanzler Karl Nehammer fand heute im Bundeskanzleramt der "Mikroelektronikgipfel" unter Beteiligung von Mitgliedern der Bundesregierung sowie führender Vertreter:innen der Mikroelektronikindustrie statt. Für AT&S nahm Vorstandsvorsitzender Andreas Gerstenmayer an dem hochkarätigen Treffen teil, bei dem die Entwicklung der heimischen Mikroelektronik diskutiert und vorangetrieben wurde.

AT&S als global agierendes Hightech-Unternehmen mit Sitz in Österreich spielt dabei mit einem Europäischen Leuchtturmprojekt eine entscheidende Rolle: Im Rahmen von IPCEI ME II errichtet AT&S am Unternehmenssitz in Leoben derzeit ein in Europa und der gesamten westlichen Welt einzigartiges Entwicklungs- und Produktionszentrum für Verbindungstechnologie und Substrate im technologischen High-End-Bereich für Hochleistungs-Mikroprozessoren.

Dies stellt eine Initialzündung für die langfristige Etablierung von Mikroelektronik-Packaging-Technologien, einem Technologiebereich mit erheblichem Wachstumspotenzial, in Europa dar. Denn Schlüsselfragen von der Energieeffizienz bis zum Klimawandel können damit deutlich effektiver in Angriff genommen werden.

Das trifft insbesondere für komplexere, leistungsfähigere Prozesstechnologien zu, wie die von der EU adressierten 2-Nanometer-Chip-Prozesstechnologien. Angesichts des global steigenden Datenvolumens im dreistelligen Zettabyte-Bereich wird sich der Technologiefortschritt auch stark auf die Verringerung von Emissionen und Energieverlusten jener Anwendungen auswirken, die zur Erreichung der Klimaziele unerlässlich sind. Technologie von AT&S ist schon jetzt in beinahe jedem elektronischen Alltagsgegenstand integriert. In Zukunft können innovative Technologien von AT&S auch für Lösung globaler Aufgaben, etwa der CO2-Reduktion, von großer Bedeutung sein.

" Die erfolgreiche Umsetzung bereits bestehender Programme wie IPCEI Mikroelektronik II mit entsprechend hohen Finanzierungszusagen legt den Grundstein für weitere, europaweit entscheidende Initiativen im Rahmen des EU-Chips-Acts. Jetzt besteht die einmalige Chance, Österreich und Europa hier klar auf der Überholspur zu positionieren. Die Politik ist gefordert, rasch zu handeln und der heimischen Mikroelektronik auch strategisch jenen Stellenwert zu geben, den diese im Alltag der Menschen längst einnimmt ", betonte AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer im Rahmen des Gipfels im Bundeskanzleramt.

