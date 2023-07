Kooperation: >redmail bringt´s mit druck.at

Leobersdorf/Wien (OTS) - Ab sofort bieten >redmail und druck.at ihren Kunden durch die gemeinsame Kooperation einen absoluten Mehrwert beim Druck & der Zustellung von unadressierter Printwerbung (Flyer, Flugblätter, Prospekte & Co). Beides kann ab sofort ganz einfach online über www.druck-und-zustellung.at bestellt werden.

Eine Kooperation, die dank moderner Technik und strategischer Partnerschaft perfekt Synergieeffekte nutzt. Der österreichische Vertriebsdienstleister >redmail ist mit seinem Know-how seit Jahrzehnten die Anlaufstelle für die Zustellung von unadressierter Werbung wie Flyer, Prospekte & Co. Die Leobersdorfer Online-Druckerei garantiert seit mehr als 20 Jahren die rasche und hochwertige Produktion von Drucksorten. Was liegt nun näher, als den Kunden beider Unternehmen einen Rundum-Service in Sachen unadressierter Printwerbung zu bieten. Alles aus einer Hand und mit wenigen Klicks auf www.druck-und-zustellung.at bestellt.

Christian Watzl, Leiter der Abteilung „Marketing und Verkauf“ von >redmail, hält fest: „Wir sind stolz darauf, mit druck.at zusammenzuarbeiten und unseren Kunden dadurch eine noch größere Palette an Dienstleistungen anbieten zu können. Durch die Kombination unserer Expertise im Bereich der unadressierten Zustellung von Printwerbung mit der Druckqualität und dem herausragenden Kundenservice von druck.at können wir unseren Kunden ein umfassendes Paket bieten, das sie aktiv bei ihren Werbemaßnahmen unterstützt.“

Auch Eva Perthen, Head of Marketing von druck.at, freut sich sehr über diese strategische Kooperation: „Die Expertise von >redmail im Bereich der unadressierten Zustellung ist unübertroffen. Somit können die verschiedensten Ausprägungen von unadressierter Printwerbung aus einer Hand angeboten werden. Gemeinsam werden wir Kunden und Kundinnen begeistern und helfen ihre Marketingziele effizienter zu erreichen. Möglich macht dies eine direkte Schnittstelle zwischen unseren Unternehmen, die für einen schnellen und reibungslosen Bestellprozess sorgt.“

