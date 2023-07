Kündigung zieht Freiheit der Wissenschaft in Gefahr

ÖCV sieht Freiheit der Wissenschaft durch Kündigung Dr. Pichlbauers in Gefahr

Wenn über Themen wie die tatsächlich erforderliche Zahl von Studienplätzen für ein bestimmtes Fach nicht mehr offen diskutiert werden kann, ohne dass Diskutanten persönliche Repressalien riskieren, ist die Freiheit der Wissenschaft in Gefahr. Hier muss energisch gegengesteuert werden. Gegen wissenschaftliche Aussagen müssen wissenschaftliche Argumente gesetzt werden und nicht Kündigungen. Präsident des Österreichischen Cartellverbandes Lukas Veitschegger, LL.B.

Wien (OTS) - „Nach der Wissenschaft zu streben, sei uns allen ernste Pflicht; nur der Wahrheit lasst uns leben in der Freiheit Himmelslicht!“, so lauten die ersten zwei Zeilen der 2. Strophe der Hymne des österreichischen Cartellverbandes (ÖCV) und deuten auf den Art. 17 des Staatsgrundgesetzes von 1867: „Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei“. Dieser Artikel gibt der Wissenschaft den Raum zu wirken, doch bricht man ihn, so wie es durch die Kündigung Dr. Ernest Pichlbauer nach einem Interview gegenüber Ö1 geschehen ist, rückt die Freiheit der Wissenschaft in akute Gefahr.

So äußert sich auch der Präsident des Österreichischen Cartellverbandes Lukas Veitschegger, LL.B., Student der Sigmund-Freud-Privatuniversität (SFU), erstaunt: „ Wenn über Themen wie die tatsächlich erforderliche Zahl von Studienplätzen für ein bestimmtes Fach nicht mehr offen diskutiert werden kann, ohne dass Diskutanten persönliche Repressalien riskieren, ist die Freiheit der Wissenschaft in Gefahr. Hier muss energisch gegengesteuert werden. Gegen wissenschaftliche Aussagen müssen wissenschaftliche Argumente gesetzt werden und nicht Kündigungen. “

Dr. Ernest Pichlbauer, selbständiger Gesundheitsökonom und bisher Lehrbeauftragter an der Sigmund-Freud-Privatuniversität (SFU), hat sich in einem Interview im Ö1 Morgenjournal verhältnismäßig kritisch zu der Forderung des Wiener Gesundheitsstadtrates Peter Hacker – nach massiver Erhöhung der Studienplätze für Medizin – geäußert. Wenige Stunden danach wurde er als Lehrbeauftragter von der SFU gekündigt. Der Österreichische Cartellverband (ÖCV) sieht in der Kündigung nicht nur einen Verstoß gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung, sondern auch gegen den erwähnten Art. 17 des Staatsgrundgesetzes von 1867: „Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei“, denn das Thema des Interviews fällt eindeutig in die fachliche Kompetenz von Herrn Dr. Pichlbauer als Wissenschaftler, als welcher er auch seine Meinung vertritt.

Der österreichische Cartellverband (ÖCV) ist mit über 13.000 Mitgliedern der größte Studenten- und Akademikerverband in Österreich. Mit seinen 50 katholischen Studentenverbindungen ist er in allen großen Hochschulstädten des Landes vertreten. In seinen Reihen finden sich zahlreiche Studenten und Vertreter des universitären Lehrkörpers und der Hochschulverwaltung.

