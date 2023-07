ORF-Filmpremieren am Sonntag, 16. Juli: „Die Hochzeit“ mit Til Schweiger, „Gut gegen Nordwind“ mit Nora Tschirner

Ab 20.15 Uhr in ORF 1: Komödienfortsetzung und romantische Verfilmung von Daniel Glattauers Erfolgsroman

Wien (OTS) - Ein TV-Abend mit deutschsprachigen Publikumslieblingen am Sonntag, dem 16. Juli 2023, in ORF 1: Zuerst begibt sich das Trio Til Schweiger, Samuel Finzi und Milan Peschel in der Fortsetzungskomödie „Die Hochzeit“ um 20.15 Uhr auf einen verrückten Roadtrip, um am Begräbnis eines Freundes teilzunehmen. Um 22.10 Uhr verstricken sich Nora Tschirner und Alexander Fehling in eine unterhaltsame E-Mail-Romanze, verfilmt nach dem Bestseller „Gut gegen Nordwind“ von Daniel Glattauer.

„Die Hochzeit“ (20.15 Uhr, ORF 1)

Die Freunde Thomas (Til Schweiger), Andreas (Milan Peschel) und Nils (Samuel Finzi) sind um die 50, und in ihrem Leben geht es wieder drunter und drüber. Star-DJ Thomas und Linda (Stefanie Stappenbeck) wollen heiraten, Andreas hat sich von Tanja (Jeanette Hain) getrennt und stürzt sich in ein abenteuerliches Speed-Dating, und Nils erfährt, dass seine Frau Jette (Katharina Schüttler) ihn mit seinem Freund Torben betrogen hat. Als dieser überraschend stirbt, machen sich die drei auf den Weg zur Beerdigung. Til Schweiger führte in der Fortsetzung von „Klassentreffen 1.0 – Die unglaubliche Reise der Silberrücken“ Regie.

„Gut gegen Nordwind“ (22.10 Uhr, ORF 1)

Leo Leike (Alexander Fehling) ist Sprachwissenschafter aus Köln und gerade überraschend von seiner Freundin Marlene (Claudia Eisinger) verlassen worden. Da ereilt ihn eine irrlaufende Mail, in der Emma Rothner (Nora Tschirner) ihr Abo beim Like-Verlag abbestellen will. Als Leo der ihm unbekannten Homepage-Designerin antwortet, beginnt ein angeregter Schriftverkehr, bei dem die beiden einander von Wort zu Wort näherkommen. Emmi ist allerdings glücklich mit Bernhard (Ulrich Thomsen) verheiratet und Leo noch lange nicht über Marlene hinweg. Regie: Vanessa Jopp.

