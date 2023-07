Premiere in Österreich: Müller Transporte testet voll-elektrische Kühlauflieger von Schmitz Cargobull

Wiener Neudorf (OTS) - Das Transport- und Logistikunternehmen Müller Transporte (Hauptsitz Wiener Neudorf, NÖ) setzt ab sofort den ersten voll-elektrischen Kühlauflieger von Schmitz Cargobull in Österreich ein. Nach einem erfolgreichen Praxistest einer E-Zugmaschine von DAF im Dezember 2022 folgt damit bereits der nächste Schritt des auf temperaturgeführte Transporte spezialisierten Unternehmens in Richtung emissionsfreie LKW-Flotte der Zukunft.

Um die nationalen und internationalen Klimaziele erreichen zu können, muss der CO2-Ausstoß im Straßenverkehr – bei PKW und im Transportwesen gleichermaßen – in den kommenden Jahren massiv reduziert werden. Der rasche Umstieg auf E-Mobilität kann dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Die Elektrifizierung und Umstellung von großen LKW-Flotten im internationalen Güterverkehr ist in der Praxis jedoch eine weitaus größere Herausforderung, als dies bei PKW der Fall ist.

Denn im Gegensatz zum europaweit rasend schnell wachsenden Ladenetz für E-PKW hinkt die öffentliche Ladeinfrastruktur für LKW weiter hinten nach. Dennoch gibt es schon heute Praxis-Anwendungen, bei denen E-Mobilität auch im Gütertransport eine wesentliche Rolle übernehmen und aktiv zum Klimaschutz beitragen kann. Ein Beispiel dafür ist das Pilotprojekt von Müller Transporte, bei dem in den letzten Monaten eine E-Zugmaschine von DAF im Pendelverkehr zwischen mehreren Standorten in Wien erfolgreich getestet wurde. (siehe OTS0059 http://bit.ly/3Djf7xP)

Der verlässliche und unterbrechungsfreie Betrieb der Kühlaggregate ist bei temperaturgeführten Transporten sensibler Waren essenziell. Bislang werden nicht nur LKW-Zugmaschinen, sondern auch die Klima- bzw. Kühlanlagen der Auflieger bzw. Anhänger – autark und getrennt von den Zugmaschinen – mit eigenen Dieselaggregaten betrieben. Um einen kompletten Kühlsattelzug klimafreundlich betreiben zu können, müssen daher sowohl die Zugmaschinen als auch deren Auflieger unabhängig von Diesel oder anderen fossilen Kraftstoffen betrieben werden.



Fritz Müller, Geschäftsführer Müller Transporte: „ Als eines der führenden Transportunternehmen Österreichs hat sich Müller Transporte das Ziel gesetzt, einen bestmöglichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und die E-Mobilität im Gütertransport voranzubringen. Umfassende Tests sind der erste Schritt, um in Zukunft über weitere Investitionen und ganze Flottenumstellungen entscheiden zu können. Wir investieren und sammeln wichtige Praxiserfahrungen, von denen unsere Kunden und die gesamte Transportwirtschaft profitieren. “

Im Dezember 2022 kam erstmals eine E-Zugmaschine bei Müller Transporte zum Einsatz. Jetzt folgt der nächste Schritt in Richtung voll-elektrischer Kühlsattelzug, durch den ersten Einsatz eines E-Kühlaufliegers von Schmitz Cargobull in Österreich.

Dieser elektrische Kühlauflieger – genannt „S.KOe COOL“ – arbeitet nicht nur emissionsfrei, sondern auch ganz besonders leise, wovon zum Beispiel auch die Anrainer im Umfeld des Lebensmitteleinzelhandels besonders profitieren. Die Batterie wird während der Fahrt von der Mittelachse aufgeladen und auch eine stationäre Ladung ist möglich.

Schmitz Cargobull arbeitet seit Jahren an mehreren Elektrifizierungsprojekten und ist der erste Trailer-Hersteller, der diese Technologie am Markt anbietet. Für den S.KOe COOL erhielt Schmitz Cargobull kürzlich den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2023 in der Kategorie „Technologie – Energie“. Ab jetzt ermöglicht der E-Kühlauflieger auch in Österreich nachhaltigere Fahrten und wird in den nächsten Jahren im Langzeit-Test ein fixer Bestandteil der modernen Flotte von Müller Transporte sein.

Dazu Boris Billich, Vorstand Vertrieb bei Schmitz Cargobull: „ Innerhalb der Trailer-Branche verstehen wir uns als Vorreiter und Vorbild in puncto Nachhaltigkeit. Es ist uns ein besonderes Anliegen, die voll-elektrischen Kühlauflieger mit unseren Kunden schnellstmöglich auf die Straße zu bekommen. Mit Müller Transporte haben wir dafür in Österreich einen hervorragenden Partner gefunden: Unsere beiden Unternehmen verbindet eine lange Partnerschaft und der gemeinsame Wille, die Transformation der Transportbranche aktiv mitzugestalten. “

Müller Transporte und Schmitz Cargobull erwarten pro E-Kühlauflieger CO2-Einsparungen von ca. vier Tonnen pro Jahr bzw. von ca. 3.500 Liter Diesel. Aktuell hat allein Müller Transporte 400 Kühlauflieger im Einsatz, die zwar bereits heute modernste Abgasnormen erfüllen, in Zukunft aber vollkommen emissionsfrei betrieben werden könnten.

Über die Müller Transporte-Gruppe – www.muellertransporte.at

Müller Transporte zählt zu Österreichs führenden Transportunternehmen im Bereich temperaturgeführte Ladungen und wurde 1959 gegründet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wiener Neudorf (NÖ) am Stadtrand von Wien. An seinen vier Firmenstandorten in Österreich und dem benachbarten Ausland beschäftigt das Unternehmen 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2021/2022 wurde in der Gruppe ein Umsatz von über 100 Millionen Euro erwirtschaftet.

Müller Transporte trägt seit über 60 Jahren täglich zum reibungslosen Ablauf im Wirtschaftsleben und zur Verfügbarkeit von Waren bei. Transportiert werden vorwiegend Lebensmittel, Obst und Gemüse sowie weitere Produkte, bei denen eine temperierte Lagerung sowie Genauigkeit und Hygiene auf dem Transportweg für Hersteller sowie Endverbraucherinnen und Endverbraucher entscheidend sind.

Müller Transporte zählt bei temperaturgeführten Transporten zu den leistungsstärksten Logistik-Dienstleistern in Zentraleuropa und verfügt über eigene Kühl- und Lagerhallen. Neben dem Stammsitz in Wiener Neudorf verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in Wien, Kalsdorf (Stmk), Hörsching (OÖ), Neumarkt am Wallersee (Sbg) und Kuty (SK).

Über Schmitz Cargobull

Mit einer Jahresproduktion von rund 61.000 Trailern und etwa 6.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Schmitz Cargobull AG Europas führender Hersteller von Sattelaufliegern, Trailern und Motorwagenaufbauten für temperierte Fracht, General Cargo sowie Schüttgüter. Im Geschäftsjahr 2021/22 wurde ein Umsatz von ca. 2,3 Mrd. Euro erzielt. Als Vorreiter der Branche entwickelte das Unternehmen aus dem Münsterland frühzeitig eine umfassende Markenstrategie und setzte konsequent Qualitätsstandards auf allen Ebenen: von der Forschung und Entwicklung über die Produktion und Service Verträgen bis hin zu Trailer-Telematik, Finanzierung, Ersatzteilversorgung und Gebrauchtfahrzeughandel.

