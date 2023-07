VP-Mahrer ad Klima-Kleber: Radikale Gefahr bestätigt – mit hoher Geschwindigkeit in den Extremismus

Extremismusexperte warnt – Linksextreme Akteure kapern die Klima-Bewegung

Wien (OTS) - Erneut wurde heute früh zum Leidwesen vieler Menschen die Wiener Ringstraße zum Ort einer umfassenden Blockadeaktion. Ein Großeinsatz der Wiener Polizei war die Folge: „Es geht hier nicht mehr nur um eine lästige Behinderung der Öffis und des Verkehrs. Wir sehen bei den Klima-Straftätern ein hohes Extremismuspotential. Auch Expertinnen und Experten beobachten die Entwicklungen mit Sorge“, so Karl Mahrer, Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei.

Wir müssen in Österreich wachsam bleiben - der internationale Extremismusexperte Dr. Nicolas Stockhammer warnt zuletzt in einem Interview: „Radikale zerstören heute Baumaschinen, irgendwann werden sie noch mehr Gewalt anwenden, wenn sich in ihren Augen zu wenig bewegt und sie das Gefühl haben, dass wir ins Verderben stürzen“. Zum Teil hätten auch bereits jetzt linksextreme Akteure, die nicht vor Gewalt zurückschrecken, die Bewegung gekapert. „Dem Kapitalismus wird die Schuld für den Klimanotstand gegeben. Daher halten gewisse Leute einen Systemumsturz für legitim“, so Stockhammer weiter.

Der Experte unterstreicht, dass man gegen ‚militante radikale Klimaaktivisten‘ mit allen Mitteln des Rechtsstaates vorgehen müsse. „Wer eine Gefahr für das Wohl und die Sicherheit anderer Menschen darstellt, muss auch entsprechende Konsequenzen tragen. Es müssen daher alle rechtsstaatlichen Mittel konsequent angewendet werden, um die Klimastraftäter zur Verantwortung zu ziehen“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at