Führungswechsel bei Rettet das Kind Kärnten

Kärnten (OTS) - Rettet das Kind Kärnten: Die Chefetage von Rettet das Kind Kärnten bekam einen weiblichen Neuzugang. Ella Rosenberger folgt auf Dietmar Gasser und wird Teil der Geschäftsführung Rettet das Kind Kärnten, Minimundus GmbH und IntegrationsZentrum Seebach.

Führungswechsel in der Geschäftsführung von Rettet das Kind Kärnten. Dietmar Gasser gebührt großer Dank für seine Leistungen. 18 Jahren prägte sein Führungsstil den Bereich nachhaltig. Seine Progression setzten wichtige Schritte in Unterstützungen und Betreuungen von Kindern und jungen Menschen in Kärnten.

Ella Rosenberger übernimmt die kaufmännische und soziale Leitung. Ihr Schwerpunkt liegt in der Zukunft auf Ausbau der Netzwerke & Entwicklung von Kooperationen, sowie der Optimierung der Prozesse, insbesondere im Hinblick auf Digitalisierung. Ein großes Anliegen sind ihr die Weiterentwicklung der Teams und Standorte, um weiterhin zukunftsweisende Meilensteine in der sozialen Landschaft Kärntens zu setzen.

Im Laufe ihres beruflichen Werdegangs hat sich die gebürtige Oberösterreicherin mit Kärntner Wurzeln, die 2002 an der Universität Wien ihren Anschluss in Mag.phil. absolvierte, eine umfassende Expertise in der Leitung von Jugend, - und Erwachsenenprojekten und sozialökonomischen Betrieben aufgebaut.

Ella Rosenberger, „Wir wollen verantwortungsvoll mit unserer Umwelt und unseren Mitabeiter:innen umgehen und Meilensteine im sozial therapeutischen Bereich mit einer gelungenen Modernisierung und Digitalisierung setzen. Die Positionierung und Ausbau von Netzwerken von Rettet das Kind für eine Verbesserung der Inklusion in der Gesellschaft sind zukünftige Schritte und wesentlich für eine erfolgreiche Zukunft.“

Hannes Guggenberger begrüßt Ella Rosenberger am Gelände von Minimundus aufs Herzlichste, wünscht einen guten Start und freut sich auf die gemeinsame Entwicklung neuer Innovationen und Umsetzung von Ideen.

