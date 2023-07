Dreharbeiten für ORF/ARD-Krimi „Mord in Wien – Der letzte Bissen“

Sabine Derflinger schickt August Wittgenstein und Caroline Frank auf die Jagd nach einem Polizistenmörder

Wien (OTS) - Sie werden gerufen, wenn alle anderen Mittel versagen:

August Wittgenstein und Caroline Frank stehen seit Donnerstag, dem 6. Juli 2023, gemeinsam als ungleiches Ermittler:innen-Team für den ORF/ARD-Krimi „Mord in Wien – Der letzte Bissen“ vor der Kamera. Unter der Regie von Sabine Derflinger und nach einem Drehbuch von Horst G. Fiedler kommen die beiden Einzelgänger:innen dem Verfassungsschutz nicht nur einmal in die Quere, wenn sie auf die fieberhafte Jagd nach einem Polizistenmörder und organisierter Kriminalität gehen. Sind Carl-Albrecht Nassau aus Salzburg, blaublütiger, bisexueller Ur-Ur-Großneffe aus einem k.u.k.-Nebenzweig und scharfsinniger Spezialist für unlösbare Fälle, und Major Franziska Malzer von der Internen Abteilung des Innenministeriums, bodenständige Weinbauerntochter, selbstsicher, unerschrocken und unbestechlich, vielleicht nur Schachfiguren in einem perfiden Spiel? Schauplatz dieses actionreichen Katz-und-Maus-Spiels ist die titelgebende „Welthauptstadt der Spionage“, Wien.

In weiteren Rollen vor der Kamera stehen Suzanne von Borsody, Dietrich Hollinderbäumer, Maria Fliri, Ella Schwarz, Maya Unger, Michael Steinocher, Oliver Rosskopf, Edita Malovčić, Paul Matic, Anton Pampushnyy, Lenn Kudrjawizki, Evgenia Lichtner, Daniela Schulz, Daniel Keberle, Xaver Hutter, Simone Fuith, Daniel Langbein, Christian Schillinger, Quentin Retzl u.v.a.

Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang August. „Mord in Wien – Der letzte Bissen“ soll 2024 in ORF 1 zu sehen sein.

Mehr zum Inhalt

Der Fund zweier Toter in einer Jagdhütte sorgt für einen Schock bei Polizei, Verfassungsschutz und Innenministerium. Warum wurden Ehrlacher (Daniel Keberle), Chef einer Sondereinheit, und der hohe Verfassungsschutzbeamte März (Xaver Hutter) regelrecht hingerichtet? Innenministerin Kerber (Edita Malovčić) traut niemandem und bildet ein Team aus zwei unbestechlichen Einzelgänger:innen: Der aus einfachen Verhältnissen stammenden Franziska Malzer (Caroline Frank) von der Internen Abteilung des Innenministeriums, die sogar ihren Exmann der Steuerhinterziehung überführt hat, und dem charmanten, gut vernetzten Carl-Albrecht Nassau (August Wittgenstein), der so gar nicht vorhat, dem Idealbild seiner adeligen Familie zu entsprechen. Doch auch der Geheimdienst unter seinem Leiter René Horvath (Oliver Rosskopf) versucht, die Ermittlungen an sich zu reißen. Dies führt zu einem packenden Wettrennen von Nassau und Malzer mit Horvaths rechter Hand Krammer (Michael Steinocher). Aber die beiden sind schneller und gewitzter – die Spuren führen ins Milieu der organisierten Kriminalität, zum Imperium der Brüder Fischer. Oder sollten Nassau und Malzer nur in diese Richtung gelenkt werden?

„Mord in Wien – Der letzte Bissen“ ist eine Koproduktion von ORF, ARD Degeto und Allegro Film, mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Fisa+.

