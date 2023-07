Verbraucherschlichtung Austria bestellt Dr. Simon Eder zum Geschäftsführer

Dr. Eder wird erfolgreiche Tätigkeit für weitere 5 Jahre fortführen

Wien (OTS) - Die Verbraucherschlichtung Austria teilt freudig mit, dass Herr Dr. Simon Eder ab 1. Oktober 2023 für weitere fünf Jahre zum Geschäftsführer der Schlichtungsstelle bestellt wurde. Dr. Eder ist seit der Gründung der Verbraucherschlichtung Austria im Jahr 2015 deren Geschäftsführer und hat maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung und zum Wachstum dieser staatlich anerkannten Schlichtungsstelle beigetragen. Es ist ihm gelungen, mit fairen Schlichtungsverfahren das Vertrauen von Unternehmen und Konsument:innen in die Unparteilichkeit der Schlichtungsstelle zu gewinnen.

Die Verbraucherschlichtung Austria bietet die kostenlose Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Konsument:innen und Unternehmen an. Dies tut sie in einem sehr weiten Zuständigkeitsbereich, der Probleme im Zusammenhang mit dem Kauf von Waren, Reisen, Handwerker:innen, Versicherungen und diversen Dienstleistungen umfasst. In der Zeit der Geschäftsführung durch Dr. Eder hat sich die Anzahl der Schlichtungsanträge von 455 im Jahr 2015 auf 1445 im Jahr 2022 mit weiterhin steigender Tendenz erhöht. In rund 82% der Fälle beteiligen sich Unternehmen an den an sich freiwilligen Verfahren. In ca. 80% der Fälle, in denen sich Unternehmen am Verfahren beteiligen, kommt es zu einer Einigung.



Der Obmann der Verbraucherschlichtung Austria Dr. Hermann Germ dankt Herrn Dr. Eder für seine langjährige Arbeit und wünscht ihm weiteren Erfolg. Er ist überzeugt, dass die Führung der Schlichtungsstelle bei Herrn Dr. Eder in guten Händen liegt.

