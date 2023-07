Pensionen - SPÖ-Muchitsch zu NEOS-Vorschlag: „Selten absurdere Idee gehört“

NEOS-Idee zu Aktienpensionen geht in völlig verkehrte Richtung – Internationaler Vergleich bestätigt Pensionskontomodell

Wien (OTS/SK) - In ihrer heutigen Pressekonferenz haben die NEOS unter anderem eine Aktienpension gefordert. SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch: „Ich habe wirklich selten eine absurdere Idee gehört. Bei der aktuellen Situation, in der Pensionist:innen laufend unter den Wertverlusten ihrer Betriebspensionen leiden, könnte diese Forderung nicht deplatzierter sein. Mit Pensionen spekuliert man nicht!“ ****

Die Pensionen in Österreich sind staatlich gesichert, der Wertverlust durch die Inflation wird abgedeckt. „Dieses sichere staatliche Modell gegen eines zu tauschen, das gänzlich dem Kapitalmarkt unterliegt und sich somit jeder staatlichen Kontrolle entzieht, ist ein Schritt in eine völlig verkehrte Richtung. Wir brauchen mehr Sicherheit für unsere Pensionist:innen, nicht weniger“, so Muchitsch und weiter: „Nachhaltig ist daran wirklich überhaupt nichts.“

Besonders deutlich werde das, wenn man einen Blick nach Deutschland wirft: Hier wurde vor einigen Jahren die private, aber staatlich subventionierte so genannte Riester-Vorsorge eingeführt. Die Konsequenz: Deutsche Pensionist:innen erhalten heute im Vergleich deutlich geringere Pensionen als jene in Österreich. „Im internationalen Vergleich erkennen wir, dass unser leistungsdefiniertes Pensionskontomodell eine weitaus höhere Sicherheit bietet als kapitalgedeckte Vorsorgemodelle – auch für die Jüngeren“, so Muchitsch. Dass sich selbst NEOS und ihre eigene Jugendorganisation auf der Pressekonferenz nicht einig waren, wie gut die Idee einer Aktienpension wäre, verdeutliche die Unsinnigkeit der Idee, hält Muchitsch fest. (Schluss) ts/bj

