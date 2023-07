EU-Parlament beschließt Renaturierungsgesetz und verpflichtet damit alle Mitgliedsstaaten Green Deal umzusetzen

Tierschutz Austria sieht größte Chance für den Naturschutz seit Jahrzehnten.

Vösendorf (OTS) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (EVP) hat zu Beginn ihrer Amtszeit 2019 den europäischen „Green Deal“ verkündet. Bis 2050 soll Europa damit der erste klimaneutrale Kontinent der Welt werden. Hand in Hand mit Klimaschutz geht immer auch die Rettung der Natur. Kreislaufwirtschaft, weniger Pestizide und saubere Energie spielen deshalb im Green Deal ebenso eine Rolle, wie der Erhalt und die Wiederherstellung von Ökosystemen.

Einige Ziele des Green Deals wurden nun mit der Abstimmung im EU-Parlament für das Renaturierungsgesetz beschlossen. Tierschutz Austria befürwortet diesen Beschluss und hält ihn für die größte Chance für den Naturschutz seit Jahrzehnten. „Das Renaturierungsgesetz hilf der biologischen Vielfalt und schafft Platz für lokale Flora und Fauna. Ökosysteme wie Moore, Wälder und Auen speichern Kohlenstoff und unterstützen uns damit im Kampf gegen den Klimawandel. Zudem schützt uns das Gesetz vor größeren zukünftigen Naturkatastrophen, wie z.B. Dürren und Überschwemmungen.“, sagt MMag. Drin. Madeleine Petrovic Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (Tierschutz Austria).

Obwohl ein bedeutendes Gesetz auf EU-Ebene beschlossen wurde, sollten sich Bund und Länder in Österreich jedoch nicht damit zufriedengeben. „So sollten auch besonders in Österreich sinnloserweise große total versiegelte Flächen (Riesen-Parkplätze) ab sofort derart verbessert werden, dass es zumindest zwischen Beton- oder Asphalt-Flächen auch Bereiche geben muss, an denen Wasser versickern kann (Schotterflächen oder Stein-Pflasterung). Ebenso dürften in Zeiten wie diesen keine „Hitze-Flächen“ mehr zugelassen werden. Außerdem muss die Pflanzung und PFLEGE von Bäumen in ausreichender Zahl Pflicht werden,“ ergänzt Petrovic.

