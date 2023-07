Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zum Tod von Milan Kundera

Wien (OTS) - „Mit Milan Kundera haben wir einen Schriftsteller europäischen Rangs verloren, einen Mann von beeindruckender Courage und intellektueller Brillanz“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Sein unüberhörbares und uneingeschränktes Bekenntnis zu Europa und sein Ausdruck der Achtung für Demokratie und Freiheit sind in Zeiten, in denen die Selbstverständlichkeit dieser Werte gefährdet ist, unverzichtbar. Wir tun gut daran, sein Ideal von Europa und seine Gedanken der einigenden Kraft der Kultur für ein gemeinsames Europa in Erinnerung zu behalten. Es ist tröstlich, seinen Geist in seinem Oeuvre lebendig zu wissen. Meine Anteilnahme gilt insbesondere seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden und seinen zahlreichen Weggefährtinnen und -gefährten.“

Milan Kundera wurde u.a. mit dem Österreichischen Staatspreis für Literatur ausgezeichnet.

