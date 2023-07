Gaál/Czernohorszky/Reiter: Cooles Amtshaus in Neubau

Begrünter Innenhof sorgt für gutes Grätzl-Klima und bringt Abkühlung

Wien (OTS) - Das Amtshaus in Neubau ist mit seinem frisch begrünten Innenhof nicht nur ein willkommener Blickfang im Stadtgrau, sondern trägt auch zur Verbesserung des städtischen Klimas bei. An Sommertagen bringt der grüne Innenhof jetzt Abkühlung für das Amtsgebäude in der Hermanngasse.

Der Klimawandel und hohe Temperaturen machen vor allem den Bewohner*innen in Städten zu schaffen. Neben Grünfassaden helfen auch begrünte Innenhöfe, die Luftqualität zu verbessern und für Abkühlung zu sorgen. Grund genug, den Innenhof des Amtshauses in der Hermanngasse 24-26 in eine grüne Oase zu verwandeln.

„Rechtzeitig vor den heißen Tagen im Sommer sorgt der begrünte Innenhof im Amtshaus für Abkühlung. Gerade im innerstädtischen Bereich verbessern solche Grünoasen das Klima im Grätzl. Mit der Begrünung städtischer Gebäude über grüne Innenhöfe oder Fassadenbegrünungen leisten wir hier einen wichtigen Beitrag“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Begrünungen wirken sich positiv auf das Kleinklima in einem Grätzl aus und übernehmen gerade an heißen Tagen die Funktion einer lokalen naturnahen Klimaanlage“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Begrünte Innenhöfe schaffen aber auch wertvollen Lebensraum für Tiere und Pflanzen mitten in der Stadt. Deshalb fördern wir als Stadt gezielt im innerstädtischen Bereich auch Begrünungen von Dächern, Innenhöfen und Fassaden!"

„Auch die im Haus arbeitenden Mitarbeiter*innen und Kund*innen des Amtshauses profitieren von der natürlichen Kühlung“, freut sich Bezirksvorsteher Markus Reiter. Der Bezirk Neubau startete 2017 die „Kühle Zone Neubau“. Seither wurden 200 neue Bäume geschaffen, die als natürliche Klimaanlage wirken und wichtig für die Artenvielfalt der Stadt sind. Bei den Umgestaltungen der Zieglergasse, der Neubaugasse und Zollergasse sowie dem Ruth-Klüger-Platz wurde auf zahlreiche neue Bepflanzungen, Kühlbögen, Pergolen und Wasserentnahmestellen großen Wert gelegt. Fassadenbegrünungen und begrünte Innenhöfe ergänzen diese Maßnahmen.

Die ursprünglich asphaltierten Flächen im Hof wurden abgebrochen und es wurden die rund 370 Quadratmeter mit neuen Belägen und Grünflächen gestaltet.

Die Gehwege wurden mit Betonpflastersteinen ausgelegt und die Grünflächen mit Rasen und Bepflanzungen wie Bäumen und Sträuchern begrünt. Für Anlieferungen bleibt der Hof befahrbar – hierfür wurde eine Fläche mit Schotterrasen ausgeführt.

Die Realisierung ist ein Gemeinschaftsprojekt des Bau- und Gebäudemanagements der Stadt Wien (MA 34) und der Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22).



Die Stadt fördert Begrünungen an Fassaden, in Innenhöfen und auf Dächern von Gebäuden von Wiener Privatpersonen und Wiener Betrieben – alle Infos und Tipps und Informationen zu unterschiedlichen Arten der Begrünung gibt es unter: https://www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/fassadenbegruenung.html



Auch die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) berät zum Thema: https://www.gbstern.at/themen-projekte/begruente-fassaden / Schluss

