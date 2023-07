Deutschsprachige Kurse für den gewerblichen Bootsführerschein der Kategorie C - Boat Skipper C an der Adria. Option für Österreicher

Die österreichischen Befähigungsausweise, wie beispielsweise FB2, FB3 und FB4, sind derzeit auf den nicht-gewerblichen Bereich beschränkt.

Gössendorf (OTS/www.kuestenpatent-kroatien.at) - AC Nautik e.U, Partner von AC Nautica Academy d.o.o in Rijeka, freut sich bekannt zu geben, dass deutschsprachige Kurse für den Bootsführerschein der Kategorie C, auch bekannt als Boat Skipper C, angeboten werden. Diese hochwertige Ausbildung ermöglicht es den Teilnehmern, Boote und Yachten von derzeit bis zu 30 BRZ (18 Meter) zu führen und gewerblich als Bootsführer tätig zu sein.

Der Bootsführerschein der Kategorie C ist international anerkannt und eröffnet spannende Möglichkeiten, weltweit gewerbliche Fahrten durchzuführen. AC Nautica Academy TM hat es sich zur Aufgabe gemacht, deutschsprachigen Interessierten den Zugang zu dieser umfassenden Ausbildung zu erleichtern. Die Kurse werden von erfahrenen Ausbildern durchgeführt und bieten ein fundiertes Wissen in den Bereichen Navigation, Seefunkdienst, Sicherheit auf See und mehr.

Die deutschsprachigen Kurse für den Bootsführerschein der Kategorie C bei AC Nautica Academy TM bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, in ihrer Muttersprache zu lernen und ihr Verständnis sowie ihre praktischen Fähigkeiten im Umgang mit Booten und Yachten zu erweitern. Die Ausbildung erfolgt praxisorientiert und bereitet die Teilnehmer optimal auf ihre zukünftige Tätigkeit als gewerbliche Bootsführer vor.

AC Nautik ist stolz darauf mit den Partner, hochwertige Schulungen anzubieten und sicherzustellen, dass die Kurse auch in deutscher Sprache stattfinden. Durch die Verbindung von theoretischem Wissen und praktischer Anwendung erhalten die Teilnehmer alle erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, um die Anforderungen der gewerblichen Bootsführung zu erfüllen.

AC Nautica Academy d.o.o (AC Nautica Academy TM) ist eine private Schiffahrtschule mit offizieller Berechtigung des kroatischen Ministeriums. Das Unternehmen bietet den Bootsführerscheinkurs der Kategorie C an und freut sich, deutschsprachige Teilnehmer in Rijeka willkommen zu heißen.

Die Gewährleistung der rechtlichen Voraussetzungen für eine gewerbliche Tätigkeit als Segler oder Bootsführer ist von entscheidender Bedeutung. Personen, die Interesse an einer solchen Karriere an der Adria haben, sollten sich über die Vorschriften und Anforderungen informieren, um die notwendigen Bootsführerscheine zu erwerben und ihre Träume zu verwirklichen.

Es gibt keinen einzigen Bootsführerschein, der weltweit zu 100% anerkannt ist. Die Anerkennung von Bootsführerscheinen variiert je nach den gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften der einzelnen Länder. Obwohl die meisten von staatlichen Stellen ausgestellten Bootsführerscheine in der Regel von anderen Ländern anerkannt werden, bleibt die Anerkennung letztendlich eine souveräne Entscheidung jedes einzelnen Landes.

Rückfragen & Kontakt:

AC Nautik e.U

Anton Hubmann Platz 1/6

8077 Gössendorf

support @ kuestenpatent-kroatien.at