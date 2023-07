Mit der Aircash-App für Vignette, Parkgebühr und Transportmittel bezahlen

Einfach am Smartphone: Vignetten für sieben europäische Länder, Aufladen des ENC-Kontos sowie Parkgebühren und Tickets für Transportmittel in Kroatien

Wien / Zagreb (OTS) - Wer mit dem Auto in Europa auf Urlaub fährt, braucht für die Reise meist eine oder mehrere Vignetten. Mit der Aircash-App ist es Urlaubern nun möglich, Vignetten für sieben europäische Länder einfach auf dem Smartphone zu erwerben. Wartezeiten an Tankstellen oder Grenzübergängen gehören damit der Vergangenheit an. Verfügbar sind Vignetten für Österreich, Slowenien, Ungarn, die Tschechische Republik, die Slowakei, Bulgarien und Rumänien.

Ohne Wartezeit auf kroatischen Autobahnen unterwegs

Auf kroatischen Autobahnen vereinfacht Aircash das Reisen, indem es Benutzern ermöglicht, ihre Electronic Toll Collection (ENC) Konten mühelos aufzuladen. Reisende können über die App ganz einfach Geld auf ihre ENC-Konten einzahlen und so auf das Anhalten an Mautstellen und lange Warteschlangen verzichten. Dieser optimierte Prozess garantiert eine einfachere und schnellere Reise für Aircash-Nutzer.

Parkgebühren und Transport in Kroatien mit dem Smartphone bezahlen

Wer seinen Urlaub in Kroatien verbringt, hat mit der Aircash-App auch eine einfach Möglichkeit, Parkgebühren in allen kroatischen Städten zu bezahlen. Die Suche nach Parkscheinautomaten und das Sammeln von Münzen gehören damit der Vergangenheit an. Zusätzlich ermöglicht Aircash den bequemen Kauf von Busfahrkarten sowie Tickets für die Katamarane und Fähren der Jadrolinija, um eine reibungslose Reise zu den faszinierenden kroatischen Inseln zu gewährleisten.

App einfach downloaden und registrieren

Es ist schnell und einfach, Nutzer der Aircash-App zu werden. Mit nur wenigen Klicks nach dem Herunterladen der kostenlosen Aircash-App über den App Store, Google Play oder AppGallery können Nutzer einen Account erstellen. Nach der Erstellung des Profils ist die Anwendung einsatzbereit. Das gesamte Geld, das Nutzer in der Aircash-App haben, ist auf ihrer Prepaid-Karte Aircash Mastercard verfügbar, sodass sie weltweit sorgenfrei bezahlen können.



