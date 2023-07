AVISO MQ: Eröffnung des 20. Literaturfestivals O-TÖNE im MuseumsQuartier Wien

Birgit Birnbacher und Cornelia Hülmbauer eröffnen das 20. Literaturfest O-TÖNE im MuseumsQuartier

Wien (OTS) -

Start der Jubiläumsausgabe morgen, Donnerstag, 13. Juli, 20h, MQ Haupthof Open Air

Die Bachmann-Preisträgerin Birgit Birnbacher eröffnet die 20. O-Töne mit ihrem gefeierten Roman „Wovon wir leben“. Davor wird Cornelia Hülmbauer im Rahmen der O-Töne Debütreihe aus ihrem bei Residenz erschienenen Erstlingsroman „oft manchmal nie“ lesen. Zum musikalischen Auftakt gratuliert die poetisch gewitzte Wiener Liedkünstlerin Anna Mabo mit ihrer Band „Die Buben“.

In den kommenden Wochen folgen die Lesungen von Ana Marwan („Verpuppt“, 20.07.) und Teresa Präauer („Kochen im falschen Jahrhundert“, 27.07.). Im August lesen Milena Michiko Flašar („Oben Erde, unten Himmel“, 03.08.) und Tonio Schachinger („Echtzeitalter“, 10.08.), bevor die O-Töne mit drei besonderen Buchpremieren ins Finale gehen: Am 17.08. präsentiert Sabine Gruber ihr neues Buch „Die Dauer der Liebe“, am 24.08. stellt Laura Freudenthaler ihren Ende August erscheinenden Roman „Arson“ vor. Den Festivalabschluss am 31.08. wird der vielfach ausgezeichnete Essayist Franz Schuh mit seinem neuen Roman „Ein Mann ohne Beschwerden“ bestreiten, durch den Abend führt Günter Kaindlstorfer.

Die diesjährigen Erstlingswerke bei den O-Tönen stammen von Greta Lauer („Gedeih und Verderb“, 20.07.), Johanna Sebauer („Nincshof“, 27.07.), Fabian Wakolbinger („Kaiser der Obdachlosen“, 03.08.), Matthias Gruber („Die Einsamkeit der Ersten ihrer Art“, Buchpremiere – 10.08.), Luca Kieser („Weil da war etwas im Wasser“, Buchpremiere – 17.08.), Karoline Therese Marth („Dotterland“, Buchpremiere – 24.08.) und Eva Reisinger („Männer töten“, Buchpremiere – 31.08.).

O-TÖNE 2023

Aktuelle Österreichische Literatur im MuseumsQuartier Wien

13. Juli bis 31. August, donnerstags, 20h

MQ Haupthof, Eintritt frei

Eine Kooperation mit dem MuseumsQuartier Wien

Eröffnung O-TÖNE: Birgit Birnbacher & Cornelia Hülmbauer

Konzert: Anna Mabo und die Buben

Eröffnungslesung: Birgit Birnbacher – „Wovon wir leben“

O-Töne Debüts: Cornelia Hülmbauer – „oft manchmal nie“

Moderation: Klaus Kastberger

Alle Lesungen bei freiem Eintritt

Datum: 13.07.2023, 20:00 - 22:00 Uhr

Ort: MuseumsQuartier Wien, MQ Haupthof (Schlechtwetterquartier: ARENA21)

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Url: https://o-toene.at

Literaturfestival Ö-TÖNE im MuseumsQuartier Wien 13. Juli bis 31. August 2023 Website

Rückfragen & Kontakt:

MuseumsQuartier Wien

Kevin Grabowski

[+43] (0)1 / 523 58 81 – 1713

kevin.grabowski @ mqw.at



O-Töne

Mag.a Petra Eckhart

[+43] (0)664 / 8565809

petra.eckhart @ o-toene.at