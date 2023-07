„Eco Spezial“: Schnelles Geld, wenig Aufwand – Der schmale Grat zwischen legaler Verkaufsparty und verbotenem Pyramidenspiel

Geld ohne viel Arbeit – mit diesem Versprechen ist die Firma Tupperware vor mittlerweile über 70 Jahren angetreten und berühmt geworden. Die Verkaufsevents von wiederverschließbaren Plastikbehältern waren der Anstoß für ein neues Vertriebssystem, das weltweit kopiert und erweitert wurde: Multi-Level-Marketing. Wie der Name schon andeutet, haben dadurch selbstständige Vertriebspartner – neben dem Verkauf der Produkte – die Möglichkeit, neue Verkäufer:innen anzuwerben, und bekommen dafür wiederum Provision vom Unternehmen selbst. Eine Strategie, die Firmen wie Amway, Herbalife, aber auch dem steirischen Kosmetik- und Nahrungsergänzungsmittelhersteller Ringana einen rasanten Aufstieg und hohe Gewinne beschert hat. Das Erfolgsrezept soll im persönlichen Kontakt liegen, den die Verkäufer:innen mit ihren Kundinnen und Kunden haben. Doch nicht immer wird der Traum vom leicht verdienten Geld Wirklichkeit.

Küchenhelfer, Pflegecremes und Nahrungsergänzungsmittel sind das eine – mittlerweile werden aber auch digitale Produkte über Multi-Level-Marketing-Systeme verkauft. Beliebt sind aktuell Unternehmen, die Finanzanlagetipps geben oder Finanzschulungen anbieten – und den schnellen Reichtum versprechen. Hoch im Kurs ist im Moment – folgt man Bildern von protzigen Autos und teuren Urlauben in sozialen Medien – die IM Mastery Academy. Mit groß aufgezogenen Veranstaltungen und Personenkult rund um die Gründer wirbt das amerikanische Unternehmen vorwiegend um die Gunst junger Menschen, die nicht selten Schule und Studium abbrechen oder ihre Jobs kündigen, um ihre ganze Energie der Academy zu widmen. Deshalb warnen nicht nur internationale Finanzbehörden vor dem mutmaßlichen „Pyramidenspiel“, auch die Bundesstelle für Sektenfragen ist mit Rückmeldungen besorgter Eltern konfrontiert. Mutmaßlich sind mehrere tausend junge Erwachsene Mitglied der IM Mastery Academy.

Doch nicht jede Geldanlage am Handy ist gleich Abzocke: Mittlerweile gibt es viele Online-Broker, die den Handel mit Finanzprodukten via App niederschwellig anbieten – und regen Zulauf haben. Denn das Vertrauen in herkömmliche Banken ist in den vergangenen Jahren gesunken und so nehmen vor allem junge Menschen ihre Geschäfte selbst in die Hand und werden regelrecht süchtig nach den steigenden Kursen. Das schnell verdiente Geld gibt es aber auch hier nicht, warnen Finanzfachleute. Denn die Apps am Handy schauen zwar aus wie harmlose Online-Games, am Ende kann man aber auch hier viel Geld verlieren.

