Naherholungsparadies Liesingbach: Sicheres Fahrvergnügen durch Lückenschluss am linken Ufer!

Neue Rad-Unterführung bei Großmarktstraße fertiggestellt - Naturnahe Gestaltung des Liesingbaches läuft auf Hochtouren

Wien (OTS) - Aktuell laufen die Bauarbeiten zur Renaturierung des Liesingbaches auf Hochtouren. Bis 2027 werden die restlichen noch verbauten 9,2 Kilometer des Liesingbaches schrittweise in Angriff genommen, wertvoller Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschaffen. Für die Anrainer*innen bringt die naturnahe Gestaltung attraktiven Erholungsraum und mehr Lebensqualität. Doch das ist noch nicht alles: Im Rahmen der Gestaltungsmaßnahmen wird auch die beliebte Radroute entlang des Flusses etappenweise deutlich verbessert.

„Wir nützen die aktuellen Renaturierungsmaßnahmen an der Liesing, um den Radweg zu attraktivieren. Eine optimierte Routenplanung sowie zwei Unterführungen ermöglichen künftig einen durchgehenden Wegverlauf am linken Bachufer! Durch die schrittweise Zusammenlegung der ehemaligen Radroute ans linke Bachufer wird künftig eine Direktverbindung entlang der Liesing entstehen – eine deutliche Verbesserung für alle, die die einzigarte Natur- und Freizeitoase am Liesingbach per Rad erkunden“, erläutert die für Gewässer und Mobilität zuständige Stadträtin Ulli Sima.

Bezirksvorsteher Gerald Bischof: „Es freut mich, dass der Liesingbach weiter naturnah ausgestaltet wird. Durch die Verbesserungen für die Radfahrer*innen wird das beliebte Naherholungsgebiet noch attraktiver.“

Erste Unterführung unter der Großmarktstraße bereits fertig

Der aktuelle, 3 km lange Bauabschnitt (Bauteil 1) der Renaturierungsarbeiten der Liesing liegt zwischen Großmarktstraße und Gutheil-Schoder-Gasse in Wien-Liesing. Die Bauarbeiten dort sind im vollem Gange. Bisher erforderte die Radroute in diesem Abschnitt die Überquerung teils stark frequentierter Straßen. Mit dem Bau zweier Rad-Unterführungen wird diese künftig direkt am Wasser und fernab vom Autoverkehr geführt. Erstere befindet sich unter der Großmarktstraße und ist bereits ab nun uneingeschränkt befahrbar. Eine weitere Unterführung wird unter der Laxenburger Straße verlaufen und voraussichtlich im Februar 2024 eröffnet. Sämtliche Maßnahmen zur Aufwertung der Fahrradwege finden in Abstimmung mit den abschnittsweise voranschreitenden Bauarbeiten statt.

Ausblick 2025: Optimierung der Radroute bei Triester Straße

Noch mehr gute Aussichten für alle Radlerinnen und Radler gibt es auch bei der Triester Straße: Im Bereich des Drascheparks ist eine neue Radstrecke über den Altmannsdorfer Graben unter der Triester Straße hindurch bis zum Inzersdorf-1-Steg geplant. Dafür wird der derzeitige – zu schmale - Radweg am rechten Ufer der Triester Straße auf die linke Seite des Liesingbaches verlegt und eine neue Unterführung unter der Triester Straße errichtet. Der neue Abschnitt wird nicht asphaltiert, sondern mit hellem Kies versehen, um Hitzebildung zu vermeiden. Die Arbeiten dafür beginnen im November 2024, die Fertigstellung ist im Sommer 2025 geplant.

Großprojekt bis 2027: Schrittweise Renaturierung des Liesingbaches

Mit insgesamt 30 km ist der Liesingbach der längste unter den Wienerwaldbächen. Rund die Hälfte des Liesingbaches auf Wiener Stadtgebiet weist bereits eine naturnahe Gestaltung auf. Bis 2027 werden im Rahmen des Großprojekts „Integrativer Hochwasserschutz Liesingbach“ die restlichen noch verbauten 9,2 Kilometer des Liesingbaches schrittweise in Angriff genommen. Gleichzeitig werden der Hochwasserschutz und die Wasserqualität verbessert. Zur Verbesserung der Gewässergüte errichtet Wien Kanal einen zusätzlichen Regenwasserkanal im Bachbett.

Stück für Stück wird die bestehende harte Pflasterung aufgebrochen, die Steine vor Ort zerkleinert und danach wieder ins Flussbett eingebaut. Danach werden die Ufer abgeflacht, natürliches Sediment eingebracht, Steine und Wurzelstöcke versetzt und Weidenstecklinge in den Uferbereichen gepflanzt.

Im Bachlauf werden kleine Buchten und Flachwasserbereiche geschaffen - ideale Lebensräume für Jungfische, Insektenlarven und andere wassergebundene Lebewesen. Im gesamten Abschnitt werden rund 200 neue Bäume und viele Sträucher gepflanzt, darunter Ahorn, Ulmen, Linden, Weißdorn oder Traubenkirsche.

Für die Anrainer*innen des Liesingbaches bedeutet das Vorhaben einen Zugewinn an Grünraum am Wasser. Neue Bäume werden Schatten spenden, Tiere und Pflanzen werden sich ansiedeln, die Uferbereiche werden neugestaltet sein und damit für die Spaziergänger*innen, Läufer*innen und Radfahrer*innen mehr Lebensqualität bringen.

Ausflugstipp für die ganze Familie: Anlaufstelle Infocenter B.A.C.H.L

Seit Juni 2021 gibt es ein Infocenter, das über die Renaturierung des Liesingbaches informiert: Das B.A.C.H.L bietet eine permanente, teils interaktive Ausstellung zum Großprojekt und ist für einen Besuch von Groß und Klein bestens geeignet!

Standort: Gutheil-Schoder-Gasse 19, 1230 Wien

Öffnungszeiten: Sonntag von 10-16 Uhr

Infos zum Liesingbach-Projekt: www.wien.gv.at/liesingbach

