Optio Incentives erweitert seine Series-A-Finanzierungsrunde und begrüßt CCAP als neuen Investor

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - Optio, der führende Anbieter von B2B-SaaS-Equity Incentives Lösungen, gab heute die Erweiterung seiner Serie-A-Runde mit CCAP, einem Software- und Technologie-Finanzinvestor aus Deutschland, bekannt. Anfang des Jahres schloss Optio seine Series A mit den führenden nordischen Investoren Futurum Ventures, Skyfall und Bent Skisaker ab. Mit der Erweiterung hat Optio in seiner Series A erfolgreich insgesamt 45 Millionen NOK eingesammelt und ist vollständig finanziert.

Das Wachstumskapital wird Optio, in seine beeindruckende Expansionsstrategie, in den Ausbau neuer Märkte wie Deutschland, die Schweiz, die Niederlande und Südeuropa und den Aufbau der Organisation für die weitere internationale Expansion investieren.

„Wir freuen uns sehr auf die nächste Etappe unserer Reise mit CCAP, die ein tiefes Verständnis von B2B-SaaS, eine Fülle von Finanz- und Operativen Erfahrungen und über ein breites Netzwerk verfügen. Die Partnerschaft und das Kapital werden Optio bei seiner Expansion unterstützen und ermöglichen, die erheblichen Marktchancen zu nutzen", sagte Christoffer Herheim, Mitgründer und CEO von Optio.

Christopher Caesar von CCAP sagte: „Wir freuen uns, auf die Zusammenarbeit mit Christoffer, Mats, Knut und dem Optio-Team, die ein herausragendes Unternehmen mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz von sehr hohem und profitablem Wachstum geschaffen haben, das von Norwegen nach Schweden, Dänemark und jetzt in den Rest von Europa expandiert. Wir werden, unser Netzwerk und unsere Erfahrung nutzen, um die Strategie von Optio zu unterstützen."

Informationen zu Optio

Optio wurde 2018 gegründet und kombiniert Software und umfassendes Fachwissen zur Verwaltung von Equity Incentives Plänen für Unternehmen jeder Größe. Heute verwaltet das Unternehmen weltweit über 1.000 Mitarbeiterbeteiligungsprogramme für private und börsennotierte Unternehmen. Die einzigartige Fähigkeit von Optio, Unternehmen in jeder Phase zu unterstützen, von der Gründung bis zur Börsennotierung, hebt das Unternehmen von anderen Anbietern ab. Optio vereinfacht die Komplexität von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen und ermöglicht es Unternehmen, Compliancevorschriften einzuhalten, das Aktionariat zu verwalten, Kosten transparent und automatisiert darzustellen und die Nutzen der Programme zu optimieren.

Informationen zu CCAP

CCAP ist eine Investitions- und Beratungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Die Gesellschaft wurde von Christopher Caesar und Sebastian Hess gegründet und ist auf Technologie, Software, Daten- und technologiebasierte Unternehmen spezialisiert, die sie mit internationaler Erfahrung und operativen Partnern bei der Umsetzung ihrer strategischen Ziele unterstützt. CCAP arbeitet als langfristiger Partner mit Firmen, Unternehmern und Management Teams zusammen und bietet neben maßgeschneiderten Kapitallösungen zur Wachstumsbeschleunigung auch eine sehr individualisierte und internationale Corporate Finance Beratung an. Weitere Informationen über CCAP finden Sie unter folgendem Link https://ccap.co.

