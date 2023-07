ÖAMTC: Reiseverkehr nimmt Fahrt auf

Staus speziell vor Baustellen und Grenzübergängen

Wien (OTS) - Das Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten Richtung Süden wird am Wochenende weiter ansteigen, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. In fünf deutschen Bundesländern und in Teilen der Niederlande beginnen die Ferien. Während das letzte Wochenende überraschenderweise weitgehend störungsfrei verlief, befürchten die Clubexpert:innen nun deutlich mehr Aufbruch Richtung Obere Adria. Staus werden sich vor allem vor Baustellenbereichen, vor Mautstellen und vor Grenzübergängen bilden, bei schönem Wetter auch auf den Ausflugsstraßen rund um Seen- und Wandergebiete, erwarten die ÖAMTC-Verkehrsexpert: innen.

Stau-Hotspots in Österreich

*A1, West Autobahn, Grenzstelle Walserberg

* A4, Ost Autobahn, Baustelle Bruck an der Leitha-Ost - Knoten Bruckneudorf, Grenzstelle Nickelsdorf

* A8, Innkreis Autobahn, Grenzstelle Suben, Baustelle Ort im Innkreis – Ried im Innkreis

* A9, Pyhrn Autobahn, Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, die Baustellenbereiche St. Pankraz – Windischgarsten und Inzersdorf – Klaus sowie Gratkorn Nord – Übelbach, Grenzstelle Spielfeld

* A10, Tauern Autobahn im gesamten Verlauf, speziell im Raum Salzburg und Tunnelgruppe Werfen sowie vor der Mautstelle St. Michael im Lungau

*A11, Karawanken Autobahn, vor dem Karawankentunnel

* A12, Inntal Autobahn, Gegenverkehrsbereich Wörgl, Großraum Innsbruck, Grenzstelle Kufstein

* A13, Brenner Autobahn, im gesamten Verlauf, speziell zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke

* B179, Fernpass Straße, zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

* B177, Seefelder Straße, im gesamten Verlauf

* L197/B197, Arlbergpass, wegen Sperre des Arlbergtunnels

Wartezeiten Richtung Kroatien, Staus auch in Bayern und Südtirol

Geduld wird laut ÖAMTC auch an diesem Wochenende wieder in Slowenien und bei der Einreise nach Kroatien gefragt sein. Staus wird es auf der Verbindung Spielfeld (A9) bis Maribor wegen Baustellen geben. An den Grenzübergängen von Slowenien nach Kroatien ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. So auch am Übergang Gruskovje/Macelj auf der direkten Verbindung von Marburg Richtung Zagreb.

Verzögerungen und Staus sind in Bayern im Bereich Großes Deutsches Eck (A8/A93) sowie in Südtirol auf der Brenner Autobahn (A22) zu erwarten.

Stauberater Herbert Thaler, Flugbeobachter (Kooperation ÖAMTC – ADAC)

"Meine Kollegen und ich sind für alle Eventualitäten gerüstet", meint ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler im Vorfeld. Sie werden abwechselnd an den Samstagen auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Walserberg und St. Michael im Lungau im Einsatz sein. Auf ihren Motorrädern haben die Stauberater die Möglichkeit, defekte Fahrzeuge schnell zu erreichen und wieder flott zu machen.

Zusätzlich ist auch der ADAC-Flugbeobachter ab diesem Wochenende im Einsatz. Die Flugroute führt über die wichtigsten Autobahnverbindungen in Westösterreich und Bayern. Durch die Beobachtung der Reiseströme von oben, können Entwicklungen an den Staupunkten besser prognostiziert werden.

Verkehrsmaßnahmen in Salzburg und Tirol

In Salzburg und Tirol sind über die Sommermonate viele Abfahrts- und Durchfahrtssperren für den Transitverkehr in Kraft. Die Verordnungen gelten in Salzburg auf der Tauern Autobahn (A10) durchgehend über die Wochenenden von Freitag, 00:00 Uhr bis Sonntag, 24:00 Uhr. In Tirol sind die Fahrverbote in den Bezirken Innsbruck und Innsbruck Land an den Wochenenden gültig.

Diese Maßnahmen sollen verhindern, dass Ortsdurchfahrten im Fall von langen Staus auf den Hauptverbindungen durch den Ausweichverkehr blockiert werden.

