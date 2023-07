Ingram Micro TOP feiert 20 Jahre Innovation in neuer Location

ITK-Distributor lädt zu Österreichs einziger Fachhandelsmesse in die Marx-Halle Wien

Wien (OTS) - Zum 20. Jubiläum findet die Ingram Micro TOP am 21. September 2023 in einer neuen Location, der Marx-Halle Wien, statt. Die Teilnehmer erwartet wieder ein Zusammentreffen mit den wichtigsten Herstellern der ITK-Branche sowie ein Messeerlebnis der Extraklasse. Das Motto „Tradition trifft Innovation“ verspricht einen Brückenschlag zwischen Bewährtem und den neuesten Trends vom "Who-is-Who" in IT & Telekommunikation, inklusive Education-Equipment-Experten. Die Fachmesse zeichnet sich durch einen idealen Mix aus besten Netzwerkmöglichkeiten, spannenden neuen Hypes und einem vielfältigen Infotainment-Programm aus.



Bereits zum 20. Mal öffnet die Messe des ITK-Distributionsriesen am 21. September 2023 ihre Tore für Fachkunden, Hersteller und Kollegen aus der Branche. Aufgrund der steigenden Bedeutung und wachsenden Besucherzahlen der letzten Jahre findet die Messe in einer neuen Location statt, die wesentlich mehr Platz und Möglichkeiten bietet und zudem sehr gut erreichbar ist: der Marx-Halle, mitten in Wien.



Die Fachhandelsmesse hat sich mit einer bunten Mischung aus Hardware-, Software-, Cloud- und Solution-Anbietern als führende Veranstaltung der ITK-Welt in Österreich etabliert. Besucher erwartet ein spannendes Infotainment-Programm, das sowohl informative Vorträge als auch kurzweilige Workshops umfasst. In Zusammenarbeit mit der IT WELT wird eine Diskussionsrunde zu hochaktuellen Themen mit Experten aus dem Cloud-Sektor durchgeführt.

Bewährte Highlights und neue Schwerpunkte im Einklang

Fachbesucher sowie -medien können in direkten Austausch mit den Herstellern aus den Bereichen Cloud, Security, Mobility, Digital Signage und vielen mehr treten, sich über die neuesten Produkte informieren und von zahlreichen Vorträgen und Workshops profitieren. Als weiteres Highlight wird in unterschiedlichen Showcases der Einsatz der gezeigten Lösungen in einem plausiblen Umfeld nahegebracht. „Die Ingram Micro TOP dient nicht nur als Plattform für den Austausch von Fachwissen, sondern auch als perfekte Networking-Möglichkeit. Und die Marx-Halle ist mit ihrer Größe und vielfältigen Möglichkeiten der ideale Ort für das 20. Jubiläum.“ ist Adolf Markones, Executive Managing Director von Ingram Micro Österreich, begeistert.



Neben den bewährten Highlights der Messe werden in diesem Jahr auch neue Schwerpunkte – gemäß dem Motto „Tradition trifft Innovation“ – gesetzt, um den Besuchern ein abwechslungsreiches Erlebnis zu bieten. Im Fokus steht heuer die digitale Experience-Plattform Ingram Micro Xvantage™, mit der der ITK-Distributor seinen Kunden seit Jahresbeginn eine noch bessere und profitablere Zusammenarbeit mit dem „Mehr an Einkaufserlebnis und Wertschöpfung“ ermöglicht. Aber auch der Bildungsbereich wird durch die EDUC8-Initiative in diesem Jahr besonders stark vertreten sein, unter anderem mit nach Schulstufen geordneten Showcases und Vortragenden aus dem Bildungsumfeld.



20 Jahre Networking im Fokus

Die abschließende Best Contact Party bietet den Besuchern die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre mit Herstellern, Fachkunden und Kollegen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.



Die Ingram Micro TOP am 21. September in der Marx-Halle Wien ist der Treffpunkt für Kunden und Partner des ITK-Distributors und Österreichs einzige Fachhandelsmesse der Branche. Zum 20-jährigen Jubiläum werden in der neuen Location neue Akzente gesetzt, zusätzlich ist neben vielen Gewinnspielen und Sachpreisen auch für gute Unterhaltung gesorgt.



Key Facts:

Datum: 21. September 2023, 10:00–19:00 Uhr, Marx-Halle Wien

Kostenlose Anmeldung für aktive Kunden von Ingram Micro in Österreich und österreichische Bildungsinstitute, Programm und weitere Infos unter imtop.at.



Rückfragen & Kontakt:

Putz & Stingl GmbH, Mag. Tamara Soffried

Externe Medienbetreuung Ingram Micro Österreich

Badstraße 14a, 2340 Mödling

Tel.: +43 2236-23424-21

Mobil: +43 699-1234 24-21

E-Mail: soffried @ putzstingl.at