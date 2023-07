FPÖ - Hafenecker: Nehammer wird in der Kanzlerfrage nach nächster Wahl keine Rolle mehr spielen

Schallenberg, Sobotka, Edtstadler und jetzt Nehammer: Die Liste der ÖVP-Wahlempfehlungen für die FPÖ wird immer länger

Wien (OTS) - Gelassen reagierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker auf die Aussage des ÖVP-Kanzlers Nehammer, wonach dieser eine Zusammenarbeit mit Herbert Kickl nach der nächsten Wahl ausschließe. „Die Frage wird sich gar nicht stellen, weil nach der zu erwartenden Schlappe für die korruptionsgebeutelte ÖVP wohl auch Nehammer nicht mehr Parteichef sein wird und er damit in der Kanzlerfrage keine Rolle mehr spielen wird. Die ÖVP hat in Sachen Obmann traditionell eine sehr kurze Halbwertszeit. Wenn Nehammer meint, mit Kickl generell nicht zusammenarbeiten zu wollen, dann reiht er sich in die Liste aktueller ÖVPler ein, die das ebenfalls schon ausgeschlossen haben. Nach der schlechten Leistung in den letzten Jahren sind die Menschen aber ohnehin froh darüber, wenn Edtstadler, Karner, Sobotka, Schallenberg und jetzt eben Nehammer künftig in diesem Land keine Rolle mehr spielen. Ihre Absagen sind gewissermaßen direkte Wahlempfehlungen für die FPÖ und Herbert Kickl“, so Hafenecker.



Die Kritik am FPÖ-Obmann - Nehammer bezeichnete Kickl als „Sicherheitsrisiko“ - wies Christian Hafenecker zurück: „Die Asylzahlen sind unter Herbert Kickl in den Jahren 2018 und 2019 auf ein so niedriges Niveau gesunken, davon können ÖVP-Innenminister nur träumen. Dass Kickl den ‚tiefen Staat‘ der ÖVP im Innenministerium beseitigen wollte und nur deshalb dann seinen Ministerposten auf Geheiß der ÖVP räumen musste, war offensichtlich. Herbert Kickl hat 2017 begonnen, dem türkis-schwarzen Korruptionsstadel den Garaus zu machen, was ihn zwar zum Fluch für die ÖVP, aber auch zum Segen für die asylgeplagten Österreicher und deren Sicherheit gemacht hat“, so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker abschließend, der davon überzeugt ist, dass der nächste Bundeskanzler ein echter Volkskanzler sein werde, dessen voller Einsatz dem Wohlergehen der heimischen Bevölkerung gelte: „Und dieser Volkskanzler wird Herbert Kickl heißen!“





