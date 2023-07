Solides zweites Quartal 2023 der A1 Group: 7,5% Umsatzwachstum

Wien (OTS) -

EBITDA +6%

Höhere Investitionen in Glasfaser-Ausbau in Österreich

Bestes Fitch-Rating (A-) eines europäischen Telekommunikationsunternehmens

Börsegang der Funkturmgesellschaft „EuroTeleSites AG“ im Herbst geplant

Thomas Arnoldner, CEO der A1 Group zu den Highlights des zweiten Quartals 2023:

„Auch im zweiten Quartal gab es eine solide Entwicklung. Die Umsatzerlöse im Konzern zeigten ein Plus von 7,5% und die Serviceumsätze legten im zweiten Quartal um 5,5% zu. Starke Zuwächse gab es unter anderem in Bulgarien und Österreich. Trotz des allgemeinen Kostenauftriebs und insbesondere markant höherer Energiekosten stieg das EBITDA um 6%.

Die deutlich höheren Investitionen flossen in den Breitbandausbau in Österreich und in den Erwerb von Spektrum in Kroatien (110 Mio. EUR). Das Nettoergebnis des zweiten Quartals 2023 blieb stabil bei 166 Mio. Euro.

Der Ausblick für 2023 wird leicht angehoben: Wir gehen von einem Umsatzwachstum von rund 5% (bisher 4%) aus.

Durch unsere insgesamt gute Finanzposition und unsere nachhaltige Finanzpolitik konnten wir das beste Fitch Rating eines europäischen Telekommunikations-Unternehmens erreichen.“





Alejandro Plater, COO der A1 Group ergänzt:

„Im Mobilfunk erhöhte sich die Zahl der Teilnehmer um 5,2% getrieben allem durch den starken Zuwachs im M2M-Geschäft und die Nachfrage nach mobilen WiFi Routern. Auch bei den RGUs gab es ein Plus von 1,9%. Glasfaserprodukte sowie das Lösungs- und Connectivity-Geschäft trugen zum Wachstum bei. In einem Umfeld steigender Kosten konzentrierten wir uns weiterhin konsequent auf die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen.

Mit der Besetzung der Vorstandspositionen der neuen Funkturmgesellschaft EuroTeleSites AG und dem geplanten Börsengang an der Wiener Börse im Herbst wurden wichtige strategische Weichen gestellt. Die vorhandenen Anlagen können dann besser genutzt werden und der Netzausbau wird schneller und effizienter.“

Detaillierte Infos finden Sie hier https://newsroom.a1.group/

