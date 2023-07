Akkreditierung zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2023 möglich

Online-Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter notwendig / Amtlichen Lichtbildausweis und Redaktionsbestätigung hochladen

Salzburg (OTS) - Die Salzburger Festspiele 2023 werden am Donnerstag, 27. Juli 2023, um 11 Uhr mit dem Festakt in der Felsenreitschule eröffnet. Die Festrede wird vom Quantenphysiker und Nobelpreisträger Anton Zeilinger gehalten. Die Militärischen Ehren und die Begrüßung der Ehrengäste durch Landeshauptmann Wilfried Haslauer finden um 10.30 Uhr am Residenzplatz statt.

Medienvertreterinnen und -vertreter können sich mit diesem Formular für beide Programmpunkte akkreditieren. Die Kartenzuteilung für die offizielle Eröffnung in der Felsenreitschule erfolgt nach Maßgabe der vorhandenen Sitzplätze. Eine Sitzplatzkarte ist für den Zutritt in das Festspielhaus notwendig.

Akkreditierungen sind ab sofort bis 20. Juli 2023 möglich.

Für die Akkreditierung muss ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis und eine Redaktionsbestätigung hochgeladen werden. Alle weiteren organisatorischen Informationen erhalten Medienvertreter*innen mit der Akkreditierungsbestätigung.

Die Bilder und Presseinformationen von der Begrüßung am Residenzplatz und vom Festakt werden auf www.salzburg.gv.at kostenlos und sehr zeitnah zur Verfügung gestellt. Das Land Salzburg wird auch im Vorfeld über das aktuelle Programm informieren.

Rückfragen & Kontakt:

Land Salzburg

Mag. Franz Wieser, MBA

Chefredakteur und Pressesprecher des Landes Salzburg

+43 662 80 42- 2365, +43 664/3943735

redaktion @ salzburg.gv.at

http://www.salzburg.gv.at