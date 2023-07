Almhütte wie anno dazumal

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 22. Juli 2023, um 16:30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Wie vor 100 Jahren ohne Strom – so bewirtschaften Adelheid Dullnig und ihr Enkel Simon die Heiligenbachhütte, eine Almhütte auf 1850 Metern Seehöhe in Kärnten. Obwohl sich die Hütte in der Nähe der Nockalmstraße befindet, einem beliebten Ausflugsziel, verzichten sie bewusst auf Strom. Authentisch wollen sie bleiben und zu dieser Philosophie gehört auch die Originaleinrichtung des Hauses - von der alten Rauchküche bis zum Raum, wo Graukäse gemacht und Butter geschlagen wird. Ein Ausflug in eine andere Zeit auf der Alm, der von Gästen geschätzt wird. Bietet ihnen dies doch wirkliche Entschleunigung.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 22.Juli:

*Kulturschatz Flachs

Flachs, eine der ältesten Kulturpflanzen Europas: „Land und Leute“ zeigt in der Steiermark, wie sie von einem Biobauern angebaut und verarbeitet wird, etwa zu Leinsamenöl. Im Flachsmuseum sieht man, wie aus Flachs Leinen hergestellt wurde.

*Nachhaltig aus der Natur

Mit Kräuterpädagogin Elisabeth Teufner aus Niederösterreich sind wir auf der Suche nach gesunden Wildkräutern und essbaren Blumen. Sie zaubert aus ihrer Ernte Wildkräuteraufstriche und eine Wildkräuter-Quiche.

*Bauern für Naturschutz

In einem österreichweit einzigartigen Projekt haben sich zwölf Landwirte zur Bauern-Initiative FARN zusammengeschlossen. Sie betreiben im Natura 2000-Gebiet am Mannsberg in Kärnten nachhaltige Landwirtschaft und bringen den Naturschutz zu den Menschen.

*Mitmachen am Hof

Am Motzenhof in Adnet in Salzburg zeigt „Land und Leute“, wie Urlaubsgäste am Bauernhofalltag teilnehmen können. Vom Kontakt mit den Tieren bis zum Milch „zapfen“.

