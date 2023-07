Ursprünglicher Glasfaser-Plan bleibt: Steyr soll Gigabit-City werden

Das Vorvermarktungsziel für das erste Ausbaugebiet in Steyr ist bereits übertroffen. Im zweiten Ausbaugebiet sind die Vertriebsmitarbeiter gerade unterwegs.

Steyr (OTS) - Die Zwischenbilanz stimmt und Steyr steuert erfolgreich in Richtung digitale Zukunft. Der Plan für den Baustart für Herbst 2023 ist nach wie vor aufrecht. Michael Haiss, Geschäftsführer der LilaConnect: „LilaConnect ist weiterhin der starke Partner in Steyr, um den Standort zukunftssicher zu machen. Das Vorvermarktungsziel für das erstes Gebiet (nördliches Gebiet von Steyr, Gleink und Waldrandsiedlung) ist bereits erreicht. Die Vorvermarktungsphase im Gebiet 2 (Stadtteile Gründbergsiedlung, Steyrdorf, Christkindl, Schlühslmayr-Siedlung, Pyrach/Reichenschwall) zur Erreichung der 30%-Bestellquote geht gerade in die Verlängerung.“

Die Mitarbeiter sind weiterhin auf Steyrs Straßen im Ausbaugebiet unterwegs, um persönlich zu beraten, um Bestellungen entgegenzunehmen oder Termine im Glasfaser-Shop am Grünmarkt wahrzunehmen. Auch online sind Bestellungen weiterhin uneingeschränkt möglich, selbstverständlich für alle Stadtteile in Steyr. Je schneller die Quote erreicht wird, desto schneller kann der Baustart erfolgen.

„Gleichzeitig versuchen wir natürlich auch den aktuell schwierigen Bedingungen entgegenzutreten. Die Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten und in der Baubranche haben sich in den letzten Monaten deutlich verändert. Diese nicht von uns verursachten Änderungen führen dazu, dass die angestrebten Fristen nicht immer eingehalten werden können. Die Verzögerungen betreffen aber nicht nur LilaConnect. Auch andere Unternehmen haben mit den veränderten Voraussetzungen zu kämpfen“, sagt Martin Stadlmann, verantwortlich für die Abwicklung des Glasfaserausbaus. „Wir setzen alles daran mit einem geeigneten Baupartner den Start im Herbst zu halten“, so Stadlmann weiter.

