SPÖ Mariahilf trauert um Bezirksrätin Bogumila Österreicher

Offizielle Gedenkveranstaltung des Bezirks am 29. August im Schmalzhoftempelpark

Wien (OTS/SPW) - In tiefer Trauer gibt die SPÖ Mariahilf bekannt, dass Bezirksrätin Bogumila Österreicher nach schwerer Krankheit in der Nacht von Freitag auf Samstag im 63. Lebensjahr verstorben ist.

„Mit Bogumila Österreicher verlieren wir nicht nur eine engagierte Sozialdemokratin, sondern auch eine starke, humorvolle Frau, die mit großem Herzen immer an der Seite der Schwächeren stand“, so LAbg. Peko Baxant, Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Mariahilf. Bogumila Österreicher war jahrelanges Mitglied der SPÖ und bei der SPÖ Mariahilf politisch beheimatet.

„Wir werden Bogumila und ihren Mut und Kampfgeist in der Arbeit der Mariahilfer Frauen schmerzlich vermissen. Bogi war eine starke Kämpferin für Frauenrechte und aufrechte Feministin, die immer lautstark gegen Ungerechtigkeiten aufgestanden ist. Sie war ein großes Vorbild für gelebte Frauensolidarität“, erinnert sich SPÖ Mariahilf Frauenvorsitzende LAbg. Nicole Berger-Krotsch.

Seit Juni 2021 war Bogumila Senior*innenbeauftragte für die Bezirksvorstehung Mariahilf. „Mit Bogumila haben die Mariahilfer Seniorinnen und Senioren eine kompetente und engagierte Ansprechpartnerin für ihre Wünsche und Sorgen gehabt. Bogis größte Anliegen waren der Kampf gegen die Vereinsamung, die Anbindung an die Gesellschaft und eine hohe Lebensqualität auch im Alter. Das Ableben von Bogi hinterlässt eine große Lücke – in der Bezirksarbeit, aber vor allem menschlich“, zeigt sich Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) tief betroffen.

In ihrer Tätigkeit als Bezirksrätin, die sie seit Mai 2021 für die SPÖ Mariahilf ausübte, brachte sie ihre Erfahrungen und ihr Wissen in den Bereichen Gesundheit und Kultur ein. „Als Mitglied der Kulturkommission und der Kommission Miteinander leben, lernen und gestalten, hat man immer auf ihre Expertise zurückgreifen können. Wir werden sie und ihre Leidenschaft für Themen und ihr Engagement für Mariahilf im Mariahilfer SPÖ Klub sehr vermissen“, so SPÖ Mariahilf Klubvorsitzender Sandro Beer.

„Wir wollen Bogumila getreu ihrem Motto `Das Leben mit Leben füllen´ in Erinnerung behalten. Sie hat uns gezeigt, dass mit einem Lächeln auf den Lippen, egal wie hart einen das Leben trifft, alles besser geht. Und trotz ihrer eigenen schweren Krankheit hat sie bis zuletzt für andere Frauen mit einer Krebsdiagnose ein offenes Ohr gehabt und für ein intaktes Gesundheitssystem gekämpft“, betont BV-Stvin Julia Lessacher (SPÖ).

„Mariahilf dankt Bogumila Österreicher im Rahmen einer offiziellen Gedenkveranstaltung am Di., 29. August um 16.00 Uhr im Schmalzhoftempelpark“, führt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart weiter aus. „Wir werden unsere liebe Bogi auf ewig in unseren Herzen tragen. Unsere Gedanken sind bei Bogis Familie“, so Peko Baxant abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Bezirksorganisation Mariahilf

Tel.: +43 660 1159230

https://mariahilf.spoe.wien/