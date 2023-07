„Irgendwas mit EU“ - Der Podcast des Europäischen Parlaments

EU-Aktivistin Nini Tsiklauri spricht über relevante Themen unserer Zeit mit Europaabgeordneten und Gästen wie Thomas Brezina, Lena Schilling, Ali Mahlodji und vielen mehr

Wien (OTS) - Wie sollen wir Künstliche Intelligenz regulieren? Welche Rolle spielt die EU bei der Eindämmung der globalen Klimakrise? Was macht die Europäische Union für dich? Das sind Fragen, mit denen sich das Europäische Parlament aktuell beschäftigt. Die Gesetze, an denen es mitarbeitet, gelten dann in der ganzen EU. Was das für Österreich bedeutet, wird im Podcast „Irgendwas mit EU“ beleuchtet.

Die EU-Aktivistin Nini Tsiklauri spricht mit Europaabgeordneten, Expert:innen und Betroffenen darüber, wie sich die europäische Gesetzgebung auf unseren Alltag auswirkt. Denn wir sind fix in Europa verankert und Brüssel ist viel näher, als es manchmal scheint.

Zwischen 6. und 9. Juni 2024 finden die nächsten Europawahlen statt. Dann können die Europäer:innen wieder mitentscheiden, wer ihre Gesetze für sie macht. Denn das Europäische Parlament ist die einzige direkt gewählte Institution der EU.



„Irgendwas mit EU“ - Der Podcast zum Hören auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, Podimo, Acast.

Bisher außerdem mit dabei: Valerie Huber, Raoul Krauthausen, Andre Wolf von Mimikama, österreichische und deutsche Europaabgeordnete, u.a. der Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas und Vizepräsidentin Evelyn Regner.

