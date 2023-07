Kultursommer Wien: Vorschau auf ein Wochenende mit vielen Highlights

Nach einem erfolgreichen ersten Wochenende mit so vielen Besucher:innen wie noch nie geht das Gratis-Open-Air-Festival ab Donnerstag in die zweite Runde.

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Kultur findet draußen statt“ bietet das wienweite Festival Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater und Zeitgenössischer Zirkus. Am Wochenende steht ein besonderes Highlight an: Der Kultursommer Wien gastiert in Kooperation mit stadt wien marketing beim Film Festival am Rathausplatz. Bei freiem Eintritt stehen zwei Konzertabende auf dem Programm: Am 15. Juli (18:30 Uhr) präsentieren die Pfadfinderfanfare Wien, der Musikverein Leopoldau mit Orange Corporation, die Akademische Bläserphilharmonie Wien sowie die epicur bigband bekannte Melodien aus Film und Fernsehen. Tags darauf, am 16. Juli (18:30 Uhr), geht es mit Chormusik, die für die große Leinwand bestimmt ist, weiter. Auf der Bühne stehen der Groove-Chor, der femchor, der TU Wien Chor und der Popchor Wien.

Während des Film Festivals gibt es eine Induktionsschleife am Rathausplatz. Die Kultursommer-Bühne am Schrödingerplatz ist ebenfalls mit einer Induktionsschleife für Hörbehinderte ausgestattet. Außerdem stehen demnächst drei Acts auf dem Kultursommer-Programm, die in Gebärdensprache übersetzt werden: Kabane 13 & Christian Tesak (14. Juli, 18:30 Uhr, Mortarapark), woschdog (20. Juli, 18:30 Uhr, Wasserturm Favoriten) und schallundrauch agency (29. Juli, 10:30 Uhr, Schrödingerplatz).



Alle Termine: www.kultursommer.wien

Alle Bühnen: www.kultursommer.wien/buehnen

Alle Termine im Spielplan Zum Programm

