Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Trio Rubato in Mistelbach bis Global Glue in Baden

St.Pölten (OTS) - Kammermusik in einer Besetzung mit Querflöte, Oboe und Kontrabass bietet das Trio Rubato im Rahmen der Reihe „vielmusik am Kirchenberg“ morgen, Mittwoch, 12. Juli, am Vorplatz der Pfarrkirche von Mistelbach. Zu hören sind die barocken und klassischen Werke von Georg Philipp Telemann, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart u. a. ab 20.30 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Mistelbach unter 02572/2515-5264, e-mail kultur @ mistelbach.at und www.mistelbach.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 12. Juli, ist OSKA im Rahmen von „Kultur bei Winzerinnen und Winzern 2023“ ab 20 Uhr zu Gast beim Weinhauer Brustbauer in Oberloiben (www.brustbauer.at). Am Donnerstag, 13. Juli, bauen Sigi Finkel, Diakali Kone und Redouan Bariane ab 20 Uhr im Bio-Weingut Mantlerhof in Gedersdorf „Bridges from Austria to Africa“ (www.mantlerhof.com). Klezmer, Swing, Wienerlieder und Eigenkompositionen kombinieren Franziska Hatz und ihre Band unter dem Motto „Quetschn und Wein“ am Freitag, 14. Juli, ab 20 Uhr im Bio-Weingut Mehofer in Großriedenthal (www.mehofer.at). Zudem begleiten Peter Rosmanith (Percussion) und Klaus Trabitsch (Gitarre) am Samstag, 15. Juli, ab 19.30 Uhr eine Landpartie im Weingut Fink in Oberwölbling (www.weingut-fink.at). Nähere Informationen unter www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen.

Am Donnerstag, 13. Juli, findet unter dem Titel „Kunst der Interpretation“ das Eröffnungskonzert des Meisterkurses „Poetry and Performance of the German Lied“ des Franz-Schubert-Instituts statt; Beginn im Haus der Kunst in Baden ist um 19 Uhr. Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at; nähere Informationen unter www.schubert-institut.at.

Im Open-Air-Kino des Cinema Paradiso am Rathausplatz in St. Pölten heißt es am Donnerstag, 13. Juli, ab 20.30 Uhr mit dem Duo Cari Cari „Welcome to Kookoo Island“. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Am Donnerstag, 13. Juli, wird auch der diesjährige „Kultur.Sommer.Semmering“ mit der „Schlagertherapie“ von Thomas Gansch und Band fortgesetzt. Am Freitag, 14. Juli, stellt das Duo Andyman - Andreas Kurz und Andreas Haidecker - sein neues Album „Lemoniberg“ vor, am Samstag, 15. Juli, meinen Die Strottern „Schau di an“; Beginn im Kulturpavillon ist jeweils um 19.30 Uhr. Dazu kommen zwei Auftritte von Maria Bill: „Maria Bill singt Edith Piaf“ am Samstag, 15. Juli, und „Maria singt Bill“ am Sonntag, 16. Juli; Beginn im Kulturpavillon ist jeweils um 15.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Das Festival Retz „Offene Grenzen" eröffnet seine zweite Woche am Donnerstag, 13. Juli, mit einem Sommernachtskonzert auf Schloss Schrattenthal, wo das Radio.String.Quartet ab 19.30 Uhr unter dem Motto „B:A:C:H - Like Waters" die Violinsonate Nr. 1 in g-moll von Johann Sebastian Bach adaptiert. Fortgesetzt wird am Samstag, 15. Juli, ab 11 Uhr bei freiem Eintritt mit mährischer Zymbalmusik des Ensembles Antonín Stehlík bei einem Konzert am Heiligen Stein bzw. dem Liederabend „Der Flug der Zeit" des Baritons Matthias Helm und des Pianisten Andreas Fröschl ab 19.30 Uhr im Kulturhaus Schüttkasten. Zudem kombinieren Pavel Shalman und Boki Radenkovic am Sonntag, 16. Juli, ab 11 Uhr bei freiem Eintritt auf der Thayabrücke in Hardegg musikalische Inspirationen aus dem Balkan, aus Osteuropa, Latein-Amerika und Zentral-Europa mit klassischer Musik und Jazz. Nähere Informationen und Karten beim Festival Retz unter 02942/2223-52, e-mail office @ festivalretz.at und www.festivalretz.at.

Das St. Pöltner Open-Air-Festival „Sommer Theater Park“ lädt am Donnerstag, 13. Juli, ab 20 Uhr zu einem Konzert von Karl Eichinger und den Wiener Instrumentalsolisten, die Musik von George Gershwin, Ludwig van Beethoven, Claude Bolling, Chick Corea, Heinrich Werkl u. a. intonieren. Zum krönenden Abschluss gestalten Natalie Ushakova und das Savaria Symphonieorchester am Sonntag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr eine Sommernachtsgala mit berühmten Arien aus Opern und Operetten von Giacomo Puccini, Franz Lehár, Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini u. a. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail karten @ sommertheaterpark.at und www.sommertheaterpark.at.

Andy Mareks „Kabarett und Musik im Stadtpark“ in Waidhofen an der Thaya präsentiert in den nächsten Tagen drei Konzerte: am Donnerstag, 13. Juli, ab 19.30 Uhr von Chris Steger und Band, am Freitag, 14. Juli, ab 19.30 Uhr von Andy Lee Lang und Band („You're never too old“) und am Sonntag, 16. Juli, ab 18 Uhr von Lukas Perman und der Big Band Waidhofen. Nähere Informationen unter www.andymarek.at; Karten unter www.oeticket.com.

Mit „Italia mia – la festa“ biegt das diesjährige Festival „Alte Musik in der Kartause Mauerbach“ am Freitag, 14. Juli, in die Zielgerade. Ab 18 Uhr erweisen dabei Marta Redaelli (Sopran), Cristina Fanelli (Sopran) und Alberto Maron (Cembalo) in der Klosterkirche mit Arien von Georg Friedrich Händel u. a. unter dem Titel „Nobiltà di Dame“ ihre Reverenz an die Damenwelt. Nähere Informationen und Karten unter 01/53415-850500, e-mail mauerbach @ bda.gv.at und www.bda.gv.at.

Ebenfalls am Freitag, 14. Juli, ist die Quetschwork Family mit ihrem neuen Programm „Kratz’n, wenn’s juckt“ zu Gast bei den Kulturtagen Schloss Pöggstall; Beginn im Arkadenhof ist um 19 Uhr. Karten u. a. unter 0676/3388505; nähere Informationen unter e-mail info @ kulturtage-schlosspoeggstall.at und www.kulturtage-schlosspoeggstall.at.

Im Congress Casino Baden feiert der Hollywood Music Workshop (HMW) am Freitag, 14. Juli, ab 19.30 Uhr sein 15-Jahre-Jubiläum mit Filmmusik u. a. aus „Jurassic Park“, „Harry Potter“ und „Out of Africa“. Arabella Fenyves singt Melodien wie „Beauty and the Beast" und „Moon River"; es spielt das HMW Orchester. Nähere Informationen und Karten beim Congress Casino Baden unter 02252/44496-444, e-mail tickets.ccb @ casinos.at und www.ccb.at.

Beim Brass-Picknick im barocken Melker Stiftspark geleitet das Nordic Brass Ensemble am Freitag, 14. Juli, mit Klängen von William Byrds „The Earl of Oxford“ über Giuseppe Verdis „Nabucco“-Ouvertüre bis zu einem ABBA-Medley durch den Sommerabend vor dem Gartenpavillon; Beginn ist um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Auf Schloss Grafenegg findet am Freitag, 14. Juli, ab 18.30 Uhr die Networking-Veranstaltung „Time & Mystery“ der Grafenegg Academy statt, bei der u. a. die österreichische Erstaufführung von George Crumbs „Kronos-Kryptos“ zu erleben ist; die Veranstaltung wird als Livestream auf der Grafenegg-Website ausgestrahlt. Am Samstag, 15. Juli, ab 18 Uhr in der Reitschule und am Sonntag, 16. Juli, ab 18 Uhr im Schlosshof spielt das Grafenegg Academy Orchestra dann bei zwei Prélude-Konzerten u. a. Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Lotta Wennäkoski und Philippe Manoury. Höhepunkt ist ein Konzert am Wolkenturm am Sonntag, 16. Juli, bei dem das Grafenegg Academy Orchestra unter Colin Currie und Håkan Hardenberger ab 20 Uhr am Wolkenturm Joseph Haydns Symphonie Nr. 101, „Die Uhr“, HK Grubers „Nebelsteinmusik“, Melodien von György Ligeti und die Tanz-Suite in sechs Sätzen von Béla Bartók zur Aufführung bringen wird; Alina Ibragimova übernimmt den Part der Solovioline. In einem weiteren Konzert am Samstag, 15. Juli, spielt Andrej Hermlins Swing Dance Orchestra ab 20 Uhr am Wolkenturm unter dem Motto „Swing, Swing, Swing“ einen Benny-Goodman-Tribute. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com bzw. www.campus.grafenegg.com.

Bei der „Sommerszene Mistelbach“ im Sportzentrum Mistelbach steht am Freitag, 14. Juli, ein Austropop-Abend mit Die3 auf dem Programm. Am Samstag, 15. Juli, folgt bei freiem Eintritt das Sky‘s Hot Rod Trio mit Rockabilly und Hot Rock’n’Roll. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr; nähere Informationen bzw. Karten unter 02572/2515-5261, e-mail kultur @ mistelbach.at und www.sommerszene-mistelbach.at.

Indie-Swing spielen Marina & The Kats im Rahmen des Traismaurer Kultursommers am Samstag, 15. Juli, ab 20 Uhr im Schlosshof von Traismauer. Nähere Informationen und Karten bei der Infostelle Traismauer unter 02783/8555, e-mail tourismusinfo @ schloss-traismauer.at und www.weinartzone.at/kultursommer.

Mit einer Open-Air-Orchester-Gala gehen am Sonntag, 16. Juli, ab 18.30 Uhr im Südpark von St. Pölten die diesjährigen „Meisterkonzerte St. Pölten“ zu Ende: Das Vienna International Orchestra unter Robert Lehrbaumer spielt dabei u. a. Wolfgang Amadeus Mozarts Symphonie in g-moll, den „Kaiserwalzer“ von Johann Strauss sowie Violin- und Cellokonzerte von Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven etc. Nähere Informationen und Karten unter 02742/333-2601, e-mail karten @ st-poelten.gv.at und www.klangweile.at.

Ein „Meisterkonzert“ bietet am Sonntag, 16. Juli, auch das unter dem Motto „Italien – Wiege der Musik“ stehende „Ost-West Musikfest 2023“. Unter dem Titel „Von Abschied und Distanz. Die musikalische Soiree im Salon Ende 1800“ bringen dabei Jolanta Stanelyte (Sopran), Guido Galterio (Klavier) und Jose Luis Paz Pantoja (Violine) ab 11 Uhr im Schloss Heiligenkreuz-Gutenbrunn in Sitzenberg-Reidling Werke von Francesco Cilea, Luigi Denza, Pietro Mascagni, Saverio Mercadante, Giacomo Puccini, Michael Glinka, Sergej Rachmaninov und Fritz Kreisler zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 0699/81180995, e-mail musikfest @ gmx.at und www.ostwestmusikfest.at.

Ebenfalls am Sonntag, 16. Juli, bestreitet der Komponist, Pianist und Organist Robert Pobitschka ab 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche von Waidhofen an der Thaya mit Werken von Johann Sebastian Bach und Anton Bruckner sowie Eigenkompositionen das Konzert „Orgel bei Kerzenlicht". Nähere Informationen und Karten unter 0650/5329909, e-mail info @ kerzenlicht-konzerte.at und www.kerzenlicht-konzerte.at.

Schließlich spielt am Montag, 17. Juli, beim nächsten „Jazz auf der Hauswiese“ im Gasthaus Hauswiese in Baden Global Glue auf. Beginn ist um 19 Uhr; Eintritt: freie Spende. Tischreservierungen unter 0650/6771122; nähere Informationen unter www.badeninkultur.eu.

