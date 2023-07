Die Sommer-Highlights im Festival-Land Niederösterreich

LH Mikl-Leitner: 300 Veranstaltungen aller Genres mit magnetischer Anziehungskraft auf Kulturinteressierte aus ganz Europa

St.Pölten (OTS) - Niederösterreich entwickelt sich gerade in den Sommermonaten zur Bühne für Kultur, Kunst und Kulinarik. Abgerundet wird das abwechslungsreiche Potpourri aus Konzerten, Aufführungen, Talks und Fotografie durch das Erlebnis der jeweiligen Region, die auf Rad- oder Wanderwegen sowie ausgiebigen Spaziergängen erkundet werden kann. „Das Festival-Land Niederösterreich mit seinen 300 Veranstaltungen entwickelt im Sommer eine magnetische Anziehungskraft auf Kulturinteressierte aus ganz Europa. Aus allen Genres und aus aller Welt finden sich bei uns Künstlerinnen und Künstler ein, um auf den schönsten Bühnen Niederösterreichs zu performen. Das bringt Wertschöpfung in die Regionen, denn die Festival-Gäste vor allem aus dem Ausland verbringen gern ein paar Tage bei uns in Niederösterreich und verbinden das Kulturerlebnis beispielsweise mit Radtour oder einem Heurigen-Besuch“, schildert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Die Vielzahl an Veranstaltungen und Genres machen die Sommermonate noch attraktiver für eine Auszeit in Niederösterreich, davon ist auch Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung überzeugt: „Wir machen damit Lust auf Niederösterreich. Die Festivals sind ein idealer Anlass, um das größte Bundesland Österreichs bei einem Kurzurlaub oder einer ausgiebigen Entdeckertour zu erleben.“

Eines der Sommer-Highlights im Festival-Land Niederösterreich sind die „wellenklaenge in Lunz am See“ (14.7.—29.7.2023), eine schwimmende Bühne, die tagsüber als Sonnenterrasse geschätzt und abends zum beeindruckenden Veranstaltungsort wird. Untermalt wird der Besuch des Festivals bei einem längeren Aufenthalt in der Region durch verschiedenste Outdoor-Aktivitäten: So bietet sich etwa eine Radtour entlang desYbbstalradwegs an, an dem man die schönsten Bade-und Kneipp-Plätze erkunden kann. Hoch oben auf 1.000 Metern Seehöhe stehen bis 3.9.2023 beim „Kultur.Sommer.Semmering“ Literatur, Wissenschaft, Schauspiel und Kulinarik im Fokus. Eine Wanderung entlang der Weltkulturerbe-Bauten der Semmeringbahn, ein Spaziergang vorbei an luxuriösen Villen oder ein Restaurantbesuch mit Top-Aussicht im Looshaus runden das spektakuläre Programm ab. Einen gebührenden Rahmen für die musikalischen und kabarettistischen Inszenierungen bieten die historischen Stätten und Naturschönheiten Melks bei den „Sommerspielen Melk“ bis 31.8. Sie sind einer von 19 Spielorten des Theaterfest Niederösterreich. Insgesamt 23 Premieren von Opern, Schauspiel, Musicals und Operetten finden heuer im Rahmen des Theaterfest Niederösterreich statt. Auch Konzerte sind bei den Sommerspielen geplant. Weitere Highlights: die „Festspiele Reichenau“ bis 6.8., das „Festival La Gacilly Baden Photo“ bis 15.10., das „Schrammel.Klang.Festival Litschau“ bis 16.7., „glatt&verkehrt“ in Krems, Spitz und Göttweig bis 30.07.2023 und natürlich das „Grafenegg Festival“ vom 11.8. bis 3.9.

Mehr zum Festival-Land Niederösterreich finden Interessierte unter www.festivalland.at

