helloly präsentiert die .gmbh Domain zum Aktionspreis

Linz/Wien (OTS) - Der österreichische Domain und Hosting Provider helloly bietet neben dem .at Dauertiefpreis ab sofort die .gmbh Domain zum Aktionspreis von nur € 9,90 inkl. 20% USt. für 1 Jahr an.

Die .gmbh Domain ist die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Rechtsform im Domainnamen ausdrücken möchten. Mit dieser Domainendung können Unternehmen ihre Online-Präsenz stärken und ihre Marke schützen. Die .gmbh Domain ist auch für Start-ups und Neugründer interessant, die eine GmbH gründen möchten.

Viele Wunsch-Namen sind noch verfügbar

Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand: Eine eindeutige Zuordnung zur Rechtsform, eine höhere Sichtbarkeit in Suchmaschinen sowie ein besserer Wiedererkennungswert für KundInnen und Geschäftspartner.

helloly ist stolz darauf, diese attraktive Aktion anbieten zu können. Als österreichischer Provider legt das Unternehmen großen Wert auf Qualität und Kundenzufriedenheit. Mit einem breiten Angebot an Domains, Hosting-Paketen und weiteren Services unterstützt helloly seine KundInnen bei ihrem erfolgreichen Online-Auftritt.

Dauertiefpreis bei .at Domains

helloly ist offizieller .at Domain Registrar und bietet die .at Domain um bis zu 60% günstiger an. Als Kunde profitiert man von einer Vielzahl an Vorteilen und Services, die den gesamten Prozess der Domain Registrierung und Verwaltung so einfach wie möglich machen. So bietet helloly beispielsweise ein benutzerfreundliches Dashboard, über das KundInnen ihre Domains verwalten können. Auch die Übertragung von bestehenden Domains wird durch einen unkomplizierten Transfer Prozess zum Kinderspiel.

Sämtliche Domains können einfach und unkompliziert über den Domaincheck auf der helloly Webseite bestellt werden. Weitere Informationen zur Aktion und zur .gmbh Domain sind ebenfalls auf www.helloly.com erhältlich.

