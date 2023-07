APA-PictureDesk integriert eigenen KI-Personenfilter in Bildportal

Präzise Bildrecherche zu Menschen öffentlichen Interesses auf www.picturedesk.com – vertrauenswürdige, medienspezifische KI für die Bilderkennung geht in den Echtbetrieb

Wien (OTS) - Mit der Entwicklung und Umsetzung einer vertrauenswürdigen, medienspezifischen Künstlichen Intelligenz (KI) sorgt APA-PictureDesk, die Bildagentur der Austria Presse Agentur, ab sofort für eine noch exaktere Bildrecherche auf www.picturedesk.com. Ein KI-Personenfilter unterstützt Redakteur:innen, Kreative und Kurator:innen bei der Suche nach Portraits und News-Bildern von Menschen öffentlichen Interesses. Der Fokus liegt auf Personen aus Österreich, zusätzlich wurde das System auch mit Bildern sehr prominenter internationaler Persönlichkeiten trainiert. Die technologische Basis ist ein Gesichtserkennungs-System (Face Recognition), das APA-PictureDesk gemeinsam mit APA-Tech unter Einhaltung rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen gemäß der „APA-Leitlinie zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz“ sowie unter Berücksichtigung der qualitätsjournalistischen Werte der APA entwickelt hat.

„Mit der Integration des neuen Suchfilters schaffen wir für unsere eigenen Redakteur:innen sowie für User:innen von www.picturedesk.com einen klaren Informationsgewinn im Rahmen ihrer redaktionellen Tätigkeit und sorgen dafür, dass aus dem umfangreichen Bildrepertoire mit minimalem Zeitaufwand das gewünschte Bild herausgefiltert wird“, erklärt Luzia Strohmayer-Nacif, Leiterin des APA Visual Desk. „Damit das funktioniert, lag bei der Entwicklung des Personenfilters ein großer Fokus auf dem umfangreichen Training der Algorithmen mit geeigneten Daten, um Verzerrungen oder fehlerhafte Suchergebnisse auszuschließen“, so Strohmayer-Nacif weiter.

Zusätzlich zur üblichen Keyword-basierten Volltextsuche können mit der KI-unterstützten-Bildsuche die Rechercheergebnisse zu Portraits oder News-Bildern von Personen öffentlichen Interesses, wie Politiker:innen, Sportler:innen, Musiker:inner oder sonstige prominente Persönlichkeiten mittels Filterfunktionen präzisiert werden.

Aktuell kann der KI-Personenfilter für die Bildsuche von rund 900 Personen, wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Tennis-Ass Dominic Thiem oder King Charles von den User:innen per Klick aktiviert werden; bis zum Jahresende 2023 soll der von KI- und Bild-Expert:innen trainierte Personenindex rund 3.000 Menschen öffentlichen Interesses umfassen und den Bildbestand für Redakteur:innen und alle APA-PictureDesk-User:innen besser recherchierbar machen. „Täglich wächst unsere Bilddatenbank um circa 15.000 Bilder. Wir testen und verbessern den KI-Service laufend, um unseren hohen Qualitätsansprüchen an geprüftem, zuverlässigem Bildmaterial gerecht zu werden“, so Strohmayer-Nacif.

Die Entwicklung des KI-Personenfilters startete als Pilotprojekt „Visual.Trust.AI“ im Jahr 2021 und wurde durch die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) im Rahmen des Förderungsprogramms „aws Digitalisierung für die Entwicklung einer vertrauenswürdigen Künstlichen Intelligenz (KI)“ unterstützt.

Über APA-PictureDesk

APA-PictureDesk, die Bildagentur der APA, vereint auf www.picturedesk.com das Fotomaterial der APA-Bildredaktion sowie zahlreicher nationaler und internationaler Fotograf:innen und Partneragenturen. Die Auswahl an rund 60 Millionen Bildern reicht von aktuellen und historischen Pressefotos über Porträts bis hin zu Features und illustrativen Creative-Stock-Bildern. Auftragsfotografie, Auftragsgrafiken und Video-Services ermöglichen individuelle Lösungen und runden das umfassende visuelle Angebot ab.

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

kommunikation @ apa.at

http://www.apa.at