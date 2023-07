Astronergy-Module erzeugen stabil in Europas größtem TOPCon-PV-Kraftwerk

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Zur Feier der zweimonatigen stabilen Erzeugung von Europas größtem n-Typ TOPCon-Solarpark in Deutschland - dem Solarpark Döllen - fand am 30. Juni eine Einweihungsfeier statt, um den Erfolg des Kraftwerks zu markieren, das mit der Installation von insgesamt 154,77 MW TOPCon-PV-Modulen der ASTRO N-Serie von Astronergy Ökostrom erzeugt.

Nach fast einjähriger Bauzeit seit Mai 2022 ist der Solarpark Döllen fertiggestellt und ging im April 2023 ans Netz. Dank der N-Typ TOPCon-PV-Module der ASTRO N-Serie von Astronergy wird der Solarpark mit einer Leistung von 154,77 MW voraussichtlich jährlich rund 160.000 MWh Ökostrom erzeugen. Diese beachtliche Leistung entspricht der Versorgung von rund 36.000 Vier-Personen-Haushalten mit nachhaltigem Strom.

In Anwesenheit lokaler politischer Vertreter und geschätzter Medienvertreter wurde die Bedeutung des Solarparks für die Klimastabilisierung und die Energieunabhängigkeit in Reden vor Ort und in Medienberichten vor und nach den Besuchen hervorgehoben.

Als leuchtendes Beispiel für die zentrale Rolle der Solarenergie bei der Schaffung einer nachhaltigen Welt wurde der Solarpark von der CEE Group mit Sitz in Hamburg, einem Asset-Manager für erneuerbare Energien, finanziert und von Antlike Solar entwickelt. Die mit TOPCon 3.0-Technologie betriebenen ASTRO N5-Solarmodule von Astronergy sind einer der wichtigsten Bausteine des Nachhaltigkeitssystems.

Wie Samuel, CMO bei Astronergy, kürzlich in einem Interview sagte, macht Astronergy nicht nur alle Modulmaterialien umweltfreundlicher und unternimmt mehr Anstrengungen bei der Verwendung unserer Produkte, um allen Abnehmern bei der nachhaltigen Stromerzeugung zu helfen.

Detlef Schreiber, CEO der CEE Group: Der neue Solarpark am Standort Döllen ist mit einer Nennleistung von 154,77 MW beeindruckend und unterstreicht das Potenzial der erneuerbaren Energien als zentraler Bestandteil der Energiewende. Wir waren sehr erfreut, in der Zusammenarbeit mit Astronergy ein so hohes Maß an Kompetenz vorzufinden und freuen uns auf zukünftige gemeinsame Projekte."

Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet und ist eines der ersten Privatunternehmen in China, das sich im Bereich der Photovoltaik etabliert hat. Und es ist ein Pionier bei N-Typ TOPCon-PV-Modulen.

Astronergy konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von hocheffizienten kristallinen Silizium-PV-Zellen und PV-Modulen und hat kontinuierlich die hocheffizienten, hochwertigen und leistungsstarken Module der ASTRO-Serie auf den Markt gebracht. Sowohl die bifacialen als auch die monofacialen Module der ASTRO-Serie eignen sich perfekt für alle Szenarien von Kraftwerken, C&I-PV-Systemen und privaten PV-Anlagen.

