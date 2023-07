VMF Immobilien: Dachgleiche bei Wohnbauprojekt mit Homeoffice-Konzept

In der Schillgasse in Wien Floridsdorf feierte ein Neubau mit 42 modernen Wohneinheiten die Dachgleiche. Final fertiggestellt wird das Projekt bis Jahresende 2023.

Wien (OTS) - Vergangene Woche wurde beim neuen Projekt der VMF Immobilien in der Schillgasse 16-18 in 1210 Wien die Dachgleiche gefeiert. Dem kleinen Event wohnten unter anderem die folgende Gäste bei: Heinz Wiesbauer und Wolfgang Gutleder vom Generalunternehmer, Steiner-Bau GmbH, Martin Kunath und Birgit Trenkwalder vom Architekturbüro, Kunath Trenkwalder ZT OG, Mathias Spies und Rainer Sommer von VMF Immobilien GmbH sowie Vertreter von BauSoll Baumanagement & Consulting GmbH, Dorr-Schober und Partner ZT GmbH, Kittel-Sicher GmbH.

Bis Dezember 2023 werden auf dem erschlossenen Grundstück mit einer Grundstücksfläche von 996 Quadratmetern 42 Eigentumswohnungen mit Wohnnutzflächen zwischen 30 und 104 Quadratmetern final fertiggestellt werden. Das Besondere an dem Projekt ist, dass sieben Einheiten über eine angeschlossene Bürofläche verfügen. Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung VMF Immobilien: „Wohnen in ruhiger Lage mit guter Infrastruktur und nachhaltiger Beheizung sind charakteristisch für die Wohnanlagen von VMF Immobilien. Mit diesem Projekt gehen wir einen weiteren Schritt und bieten eine einzigartige Kombination aus nachhaltigem Wohnen und Arbeiten an. Durch die Integration von sieben Wohnungen mit angeschlossenen Büroflächen kommen wir dem Kundenwunsch nach einer modernen und professionellen Homeoffice-Lösung entgegen.“

Flexible Grundrisse und Freiflächen

Beheizung und Aufbereitung von Warmwasser erfolgen nachhaltig über die Wiener Fernwärme. Für hohen Wohnkomfort sind die Eigentumswohnungen hochwertig ausgestattet, bieten offene und flexible Grundrisse und verfügen über Freiflächen wie Balkone, Loggien und Terrassen. Hochwertige Wandfliesen sowie Bodenbeläge runden die Ausstattung ab. In der hauseigenen Tiefgarage stehen 21 Garagenplätze zur Verfügung. Für die Gesamtplanung ist die Kunath Trenkwalder ZT OG, für die Ausführung die Steiner-Bau GmbH verantwortlich.

Die Schillgasse – Nahversorger, Grünanlagen und eine gute Verkehrsanbindung

Auch die Infrastruktur rund um das Projekt ist ausgezeichnet. Ein Nahversorger liegt gleich um die Ecke, zwei weitere fünf Gehminuten entfernt. In fußläufiger Entfernung befinden sich die Volksschule Schillgasse, eine Apotheke und eine Arztpraxis für Allgemeinmedizin. Ebenfalls zu Fuß erreichbar sind der Franz-Polly-Park und die Lorettowiese/Aupark. Bis zum Bahnhof Jedlersdorf sind es zwölf, zur Buslinie 34A fünf, zur Buslinie 36A zwei und zum Bahnhof Floridsdorf 26 Gehminuten. Auch die Donauinsel und das Donauzentrum sind mit dem Auto in wenigen Minuten erreichbar.

