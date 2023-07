Deloitte stellt sich bei Nachhaltigkeitsberatung breiter auf

Zwei neue Partner verantworten Sustainability und ESG

Wien (OTS) - Deloitte Österreich setzt auf Wachstum: Das Beratungsunternehmen baut die Bereiche Sustainability und ESG weiter aus und holt dafür zwei neue Partner an Bord.

Deloitte Österreich vergrößert die Teams in den Bereichen Sustainability und ESG. Mit Christoph Obermair und Alfred Ripka sind ab sofort zwei neue Partner für diese Themen verantwortlich.

„Nachhaltigkeit mit all ihren wirtschaftlichen Aspekten gewinnt für die Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Damit steigt der Beratungsbedarf für die nächsten Jahre stark an. Deloitte sieht sich als Berater für alle Aspekte rund um Sustainability und daher setzen wir hier auf Wachstum“, betont Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich . „Es freut uns sehr, dass wir für diese Bereiche zwei erfahrene Experten gewinnen konnten. Gemeinsam mit ihnen werden wir die Weichen für die Zukunft stellen.“

Christoph Obermair (47) übernimmt als neuer Partner den Sustainability Lead bei Deloitte Österreich und leitet den Bereich Sustainability & Climate. Dabei berät er Unternehmen unterschiedlichster Branchen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsregulatorien. Vor seinem Start bei Deloitte war er fast 25 Jahre in diversen Strategie- und Managementberatungen in Europa tätig. Obermair ist Teil verschiedener Arbeitsgruppen für Nachhaltigkeit im Deloitte Netzwerk.

Alfred Ripka (43) ist neuer Partner für Audit & Assurance bei Deloitte Österreich mit Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung. Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer begleitet der gebürtige Steirer seine Kundinnen und Kunden seit 2005 in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Er wird zukünftig die Prüfung sowie prüfungsnahe Beratung in Zusammenhang mit der nichtfinanziellen Berichterstattung bei Deloitte Österreich verantworten und den Geschäftsbereich ausbauen. Zudem ist Ripka Mitglied diverserer Arbeitsgruppen für Nachhaltigkeit der Kammer für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.

