Der Countdown zur POKER EM läuft

Die Pokerelite trifft sich von 18. bis 30. Juli im Casino Velden

Wien (OTS) - Das absolute Poker Highlight des Jahres kommt in ein paar Tagen zurück an den Wörthersee. Auch in diesem Sommer ist das Casino Velden Schauplatz eines absoluten Höhepunkts im internationalen Poker-Turnierkalender: Von 18. bis 30. Juli 2023 geht es bei der 32. Poker Europameisterschaft bei 16 Turnieren an 45 Pokertischen um erstmals sieben EM-Titel. Dazu kommen auch noch die Turnier-Klassiker „Showdown am Wörthersee“ und „Wörthersee Poker Party“.

Obwohl die Poker EM erst seit 2015 im Casino Velden gespielt wird, kommen zahlreiche Pokerspieler:innen schon seit drei Jahrzehnten gerne im Sommer an den Wörthersee. Die einzigartige Location, das mediterrane Flair, die Kärntner Gastfreundschaft, hervorragendes Essen und eben das türkisblaue Wasser des Wörthersees machen die Poker EM zu einem einzigartigen Erlebnis für jeden Pokerfan. Auch für die Hotellerie und Gastronomie der Region ist der Event ein enormer Gewinn, da auch immer ausreichend Zeit bleibt, das außergewöhnliche Flair der Region abseits der Pokertische zu genießen.



Während der Veranstaltung verwöhnt das Casino Velden die Teilnehmer:innen natürlich auch mit kulinarischen Schmankerln wie der Kärntner Brettljause, dem Spanferkelessen und den Gaumenfreuden aus der exzellenten 3-Haubenküche von Marcel J. Vanic.

Das casinoeigene Motorboot, das den Pokerspieler:innen kostenfrei und exklusiv mit Fahrer zur Verfügung steht, sorgt für entspannte Stunden am türkisblauen Wasser des Wörthersees.

Das gesamte Poker-Team des Casino Velden freut sich auf zahlreiche Gäste und Pokerspieler:innen aus aller Welt.

Informationen & Turnierkalender unter pokerem.com

Für alle, die das Großevent und das einzigartige Ambiente live miterleben möchten, stehen auch Anzahlungstickets zur Verfügung. Turniertickets sind über shop.casinos.at, direkt in allen zwölf Casinos in Österreich oder über das Casinos Austria Service Center unter der Tel.Nr.: +43 1 5344050 erhältlich.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Countdown-zur-Poker-EM

Rückfragen & Kontakt:

Casino Velden

Tel. +43 4274 2064 220 täglich ab 10.00 Uhr,

E-Mail: poker.velden @ casinos.at, www.pokerem.at



Patrick Minar

Managing Director Corporate Communications

Casinos Austria AG

Tel.: +43/1/53440 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ casinos.at

Website: www.casinos.at, www.playsponsible.at