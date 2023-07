KORREKTUR ARBÖ: Urlauberverkehr + Red Hot Chili Peppers bringen „heißes“ Wochenende

Wien (OTS) - Ab in den Urlaub und hinein in Stau heißt es auch dieses Wochenende, wenn es wieder tausende Reiselustige in Richtung sonnigen Süden zieht. Ein weiteres Highlight diese Woche wird das Konzert der Red Hot Chili Peppers in Wien sein. Der Ferienbeginn in den deutschen Bundesländern Brandenburg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig- Holstein wird für Staus und lange Verzögerungen sorgen. Der Samstag wird erneut der Hauptreisetag werden. Die größten Behinderungen erwarten die ARBÖ Verkehrsexperten ab den späteren Morgenstunden anhaltend bis in den Nachtmittag heinein. Die wichtigsten Staupunkte werden auch dieses Mal sein:

· Brennerautobahn (A13), zwischen Matrei und Innsbruck

· Fernpassstrecke (B179), im gesamten Verlauf, speziell vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen

· Innkreisautobahn (A8), vor dem Baustellenbereich zwischen Ried/Innkreis und Ort/Innkreis

· Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

· Pyhrnautobahn (A9), vor der Tunnelkette Klaus, vor dem Bosrucktunnel und vor dem Gleinalmtunnel

· Tauernautobahn (A10), im Großraum Salzburg, auf der Tauernscheitelstrecke sowie zwischen dem Katschbergtunnel und Villach



Mit langen Wartezeiten bei der Einreise müssen Autofahrer am Samstag vor den Grenzen Kufstein/Kiefersfelden, Suben/Passau und dem Walserberg rechnen. Bei der Ausreise wird es besonders vor dem Karawankentunnel, bei Arnoldstein und Spielfeld/Sentilj stauen.



Der ARBÖ-Tipp: „Im Großraum Innsbruck, im Raum Kufstein bzw. Reutte gibt es auch diesen Samstag und Sonntag ein Fahrverbot von 7 bis 19 Uhr. Auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg gelten Auf- und Abfahrtssperren zwischen Puch/Hallein und Zederhaus von Freitag, 0 Uhr bis Sonntag, 24 Uhr. Ausgenommen sind sowohl in Tirol als auch in Salzburg der Anrainer-, Quell- und Zielverkehr“



Zwtl: Red Hot Chili Peppers bringen Schärfe ins Ernst Happel Stadion



Am Freitag, den 14. Juli, werden die Red Hot Chili Peppers mit ihren Special Guests Iggy Pop und King Princess im Ernst Happel Stadion ihren Fans so richtig einheizen und so für noch mehr Wärme sorgen. „Rechnen Sie bei Anreise auf der Südosttangente (A23) vor der Abfahrt Handelskai, am Handelskai selbst, auf der Meiereistraße und auch auf der Ausstellungsstraße, Engerthstraße, Trabrennstraße und Vorgartenstraße mit längeren Wartezeiten“, rät der ARBÖ. Um „chillig“ zum Konzert zu gelangen, empfehlen wir den Besuchern die Anreise mit den Öffis. In der Nähe des Ernst Happel Stadions halten die U2 sowie der Autobus 77A. Alternativ können Sie auch die Park+Ride-Garagen an den U-Bahnlinien U1, U2, U3, U4 und U6 benutzen und dann weiter mit den Öffis zum Stadion fahren.



