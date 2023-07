Auskunftsverfahren gegen HG Lab Truck rechtskräftig gewonnen

Der Oberste Gerichtshof hat in unseren Fällen rechtskräftig entschieden, dass die HG Lab Truck GmbH verpflichtet ist, bekanntzugeben, ob man vom Datenleck betroffen ist.

Umhausen (OTS) -

Was ist passiert?

Personenbezogene Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Covid-19-Testdaten) von mehr als 24.000 in Tirol positiv Coronavirus-Getesteten wurden widerrechtlich offengelegt. Betroffen ist augenscheinlich jeder, der zwischen Jänner 2021 und Juni 2021 in Tirol positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die HG Lab Truck führte die Testanalysen durch.

HG Lab Truck verweigerte Auskunft

Die HG Lab Truck verweigerte bis zuletzt, Auskunft zu erteilen, ob potentiell Betroffene vom Datenleck tatsächlich betroffen sind. SCHEIBER LAW brachte deshalb Auskunftsklagen gegen die HG Lab Truck ein. Unlängst entschied der Oberste Gerichtshof rechtskräftig zugunsten unserer Mandanten.

Weiterer Prozessverlauf

Im weiteren Prozessverlauf werden die Gerichte noch darüber zu entscheiden haben, ob unseren Mandanten ein Schadenersatz für die verspätete Auskunftserteilung gebührt.

Sammelverfahren für Betroffene

Es kann sich jeder zum Sammelverfahren von SCHEIBER LAW auf www.gesundheitsdatenleck.tirol kostenlos anmelden, um Auskunfts- und allfällige Schadenersatzansprüche durchzusetzen.

Kanzleineueröffnung in Umhausen

Um für unsere österreichischen Mandanten bestmöglich tätig werden zu können, haben wir seit kurzem auch eine Anwaltskanzlei in Umhausen eröffnet.

Anmeldung zum Sammelverfahren Hier anmelden

Rückfragen & Kontakt:

SCHEIBER LAW ist eine auf Datenschutzrecht spezialisierte Anwaltskanzlei.

Dr. Florian Scheiber | Rechtsanwalt

T +43 5255 20 344

office @ scheiber.law | www.scheiber.law

www.gesundheitsdatenleck.tirol