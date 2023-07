AUTOMOBILI PININFARINA : DER NEUE BATTISTA EDIZIONE NINO FARINA: DIE HOMMAGE AN EINE RENNLEGENDE FEIERT BEIM GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED WELTPREMIERE

Cambiano, Italien und München (ots/PRNewswire) - Automobili Pininfarina würdigt eine Motorsportikone − mit einer neuen exklusiven und limitierten Edition seines preisgekrönten elektrischen GT-Supersportwagens, dem Battista Edizione Nino Farina.

Inspiriert vom Familienerbe und der Designtradition des Unternehmens hat Automobili Pininfarina einen neuen, spektakulären GT-Supersportwagen geschaffen – den Battista Edizione Nino Farina.

Die neue Design-Edition feiert die glanzvolle Rennsportkarriere und den unerschrockenen Geist der Motorsportlegende und des ersten Formel-1-Weltmeisters Nino Farina, dem Neffen von Designikone und Firmengründer Battista „Pinin" Farina.

Der Battista Edizione Nino Farina wird beim Goodwood Festival of Speed (13.−16. Juli) Weltpremiere feiern − am Steuer: Rennfahrerlegende und ehemaliger Goodwood-Hillclimb-Champion Nick Heidfeld.

Der auf fünf einzigartige Exemplare limitierte Battista Edizione Nino Farina folgt als zweite Design-Edition im Battista-Portfolio auf den seltenen und begehrten Battista Anniversario.

Der Edizione Nino Farina zeichnet sich durch ein unverwechselbares Außendesign aus und ist in der Lackierung Rosso Nino mit kontrastierenden Akzenten in den Farbtönen Bianco Sestriere und Iconica Blu gestaltet, kombiniert mit Rädern in Glorioso Gold und exquisiten Details, wie zum Beispiel der markanten Grafik „01" an der seitlichen Karosserie.

Das maßgefertigte Interieur umfasst einen Fahrersitz in schwarzem nachhaltigem Leder und einen Beifahrersitz in kontrastierendem beigefarbenem Leder, jeweils mit schwarzem Alcantara-Bezug und exklusiven „Nino Farina"-Schriftzügen.

Jedes der fünf Exemplare des Edizione Nino Farina wird mit einer einzigartigen Türplakette aus Aluminium versehen sein, die jeweils einen der fünf herausragenden Meilensteine aus Ninos beeindruckender Laufbahn würdigen. Weitere Informationen finden Sie hier: design-editions.automobili-pininfarina.com.

Hier können Sie den wunderschönen und exklusiven Battista Edizione Nino Farina auf der Straße und der Rennstrecke erleben.

Die Design-Edition wird ihr dynamisches Debüt beim Goodwood Festival of Speed feiern und dort bei dem berühmten Bergrennen vom ehemaligen Formel-1-Star und Hillclimb-Rekordhalter Nick Heidfeld gesteuert werden. In seiner Funktion als Berater von Automobili Pininfarina spielte „Quick Nick" bereits eine Schlüsselrolle in der Geschichte des Battista.

Nach dem Erfolg der limitierten Edition Battista Anniversario repräsentiert das jüngste Modell die faszinierende Geschichte der Formel-1-Rennfahrerlegende Nino Farina, dem allerersten Formel-1-Weltmeister und Neffen der Designikone Battista „Pinin" Farina. Passenderweise wird er sein dynamisches Debüt nur wenige 100 Meter von der Rennstrecke in Goodwood entfernt feiern – hier fuhr Nino 1951 bei der Goodwood Trophy (einem Formel-1-Rennen ohne Weltmeisterschaftsstatus) den

Sieg ein.

Insgesamt werden nur fünf Exemplare für Kunden auf der ganzen Welt gefertigt. Das Außen- und Innendesign des Battista Edizione Nino Farina besticht durch individuelle Details und ist ganz der in Turin geborenen Rennsportlegende Nino Farina gewidmet. Jedes Fahrzeug aus dieser Serie würdigt einen von fünf Meilensteinen seiner unglaublichen Rennsportkarriere. So ist gewährleistet, dass jeder Sammler ein wirklich einzigartiges italienisches Designmeisterwerk erhält.

Paolo Dellachà, CEO von Automobili Pininfarina, erläutert: „Der Battista Edizione Nino Farina steht für die Vision unseres talentierten Designteams und würdigt eindrucksvoll die legendäre Pininfarina-Familie mit ihrem unangefochtenen Erbe. Sie gibt neue Einblicke in den Geist und den Mut eines Mannes, der Rennleidenschaft verkörpert wie kaum ein anderer.

Unsere Kunden erwarten von uns Fahrzeuge mit Seltenheitscharakter, Exklusivität und höchster Fertigungsqualität; dafür stehen die einzigartigen Karosseriedesigns von Pininfarina seit jeher. Der Battista Edizione Nino Farina kombiniert alle diese Elemente und liefert dabei die beeindruckende Performance eines Battista − des leistungsstärksten Fahrzeugs, das jemals in Italien gebaut wurde. Wir glauben, Nino hätte sich gewünscht, mit seinem Onkel Battista zu fahren und die Leistungsgrenzen des Fahrzeugs auszuloten, so wie er es selbst bei jedem Rennen tat.

Dieses Automobil zu fahren wird sich anfühlen, als würde man sich in das Cape eines Superhelden hüllen; ein außergewöhnliches und emotionales Erlebnis. Ich freue mich sehr darauf, den Battista Edizione Nino Farina dieses Jahr beim Goodwood Festival of Speed persönlich zu präsentieren."

HOMMAGE AN EINE LEGENDE

Battista „Pinin" Farina war der Gründer der berühmten Carrozzeria Pininfarina. Er ist zudem der Namensgeber des ersten Fahrzeugs von Automobili Pininfarina, des Battista. Damit würdigt das Unternehmen seinen Traum, eines Tages ein Automobil der Marke Pininfarina auf die Straße zu bringen.

Als Onkel von Nino Farina entfachte er die Motorsport-Leidenschaft des zukünftigen Weltmeisters. Battista nahm seinen 16-jährigen Neffen bei seinem allerersten Rennen als Beifahrer mit. So wurde Ninos Wettkampfhunger geweckt. In den 1930er-Jahren nahm er an zahlreichen Rennen und Meisterschaften in ganz Italien teil.

Im Jahr 1950 trat Nino Farina beim ersten Grand-Prix-Rennen an, das offiziell von der FIA organisiert wurde – der heutigen Formel-1-Weltmeisterschaft. Dabei führte er ein aus drei Fahrzeugen bestehendes Team an. Im ersten Jahr seiner Weltmeisterschaftskarriere gewann Nino Farina Rennen in der Schweiz, in Italien und in Großbritannien (beim ersten Rennen in Silverstone) und errang dabei den Titel des Gesamtweltmeisters.

Nino Farina war unter seinen Kollegen ein hochangesehener Formel-1-Pilot, bekannt für seine furchtlose Fahrweise und seine Leidenschaft für den Sport. Dieses Engagement verhalf ihm zu den ersten Formel-1-Siegen in seinem Debütjahr. Beim ersten Rennen in Silverstone führte er seine Teamkollegen im Jahr 1950 zu einem 1-2-3-Finish und beendete die Saison im September als Sieger beim Grand Prix in Italien.

Der Edizione Nino Farina zeichnet sich durch dezent-raffinierte Details aus: An der Beifahrertür prangt eine Plakette aus schwarz eloxiertem Aluminium, die mit einem von fünf einzigartigen Motiven versehen ist − so erhält jeder Kunde ein echtes Unikat. Jedes Modell würdigt einen anderen Meilenstein aus dem Leben von Nino Farina:

Ninos Geburtsdatum und Geburtsort (1906 in Turin)

Seine allererste Pole-Position in der Formel 1 und der erste Rennsieg beim Grand Prix von Großbritannien im Jahr 1950

Ninos zweiter Sieg im Jahr 1950 beim Schweizer Grand Prix

Dritter und letzter Sieg im Jahr 1950 beim Grand Prix von Italien

Sieg bei der Formel-1-Weltmeisterschaft 1950

KURATIERTES EXTERIEURDESIGN VON AUTOMOBILI PININFARINA

Das unvergleichliche Design des Battista vereint harmonisch technische Innovationen und Elemente, die an die elegante Vergangenheit von Pininfarina erinnern − im Edizione Nino Farina zusätzlich aufgewertet und mit traditionsreichem Charakter.

Dave Amantea, Chefdesigner bei Automobili Pininfarina: „Dieses exklusive Modell ist eine Hommage an die mutige und furchtlose Persönlichkeit von Nino Farina und würdigt seine unglaublichen Leistungen im Motorsport. Es ist unser Tribut an eine Familiendynastie – an den Mann, der immer als der erste Fahrer gelten wird, der einen Formel-1-Weltmeistertitel errang, und an den Gründer unseres Unternehmens, der die Leidenschaft dieses Mannes für den Rennsport entfacht hat.

Jedes Fahrzeug ist eine Hommage an die unvergleichliche Geschichte von Nino und repräsentiert einen einzigartigen, denkwürdigen Moment in seinem Leben. Wir haben uns von diesen Momenten dazu inspirieren lassen, ein Fahrzeug zu kreieren, das in jeder Sammlung einen Ehrenplatz verdient. Die charakteristische Karosseriefarbe Rosso Nino wurde gewählt, um an die rote Lackierung der italienischen Rennwagen zu erinnern, mit denen Nino seine größten Siege feierte. Die Gestaltung der Oberflächen und Designelemente erinnert ganz offensichtlich an den unverwechselbaren Battista."

Der markante Farbton Rosso Nino, der für die einzigartige Außenlackierung gewählt wurde, ist ein tiefes, sattes Rot, angelehnt an die Fahrzeuge, die Nino Farina während seiner Rennsportkarriere fuhr. Die sorgfältig ausgearbeitete Karosserie und die Rosso-Nino-Lackierung werden durch farbliche Akzente in Bianco Sestriere und Iconica Blu im unteren Bereich des Fahrzeugs ergänzt.

Die Details in Bianco Sestriere und Iconica Blu erstrecken sich auch auf schmale Streifen an den Außenspiegeln und an der Unterseite des Heckflügels mit grafischen Elementen wie einem Lorbeerkranz. Auf der Verkleidung hinter der Tür prangt die Nummer „01" im Farbton Bianco Sestriere.

Das Ausstattungspaket Furiosa beinhaltet einen überarbeiteten Frontsplitter, Seitenlamellen und einen Heckdiffusor aus Carbonfaser, die mit einem schmalen Streifen in Bianco Sestriere veredelt sind. Das Carbon-Akzentpaket besticht dagegen durch Elemente in schwarzem Sichtkarbon.

Das Goccia-Dach ist mit dunklen Details versehen, während die Oberflächen beim Exterior-Jewellery-Paket in gebürstetem und schwarz eloxiertem Aluminium gestaltet sind. Dazu passen die schwarzen Bremssättel und Zentralverschlüsse, ebenfalls aus gebürstetem und schwarz eloxiertem Aluminium. Die neuen Glorioso-Leichtmetallfelgen mit zehn Speichen sind aus geschmiedetem Aluminium gefertigt und mit einem charakteristischen Satin-Gold-Finish versehen.

Am gesamten Fahrzeugexterieur verweisen dezente Details auf Nino Farina. Auf der Scheinwerfereinheit findet sich eine „Nino Farina"-Gravur in gebürstetem, schwarz eloxiertem Aluminium. Auch auf dem Seitenflügel der Fahrerseite ist der grafische Schriftzug „Nino Farina" zu sehen.

MASSGESCHNEIDERTES INTERIEUR − EINE EINZIGARTIGE UMGEBUNG FÜR FAHRER UND BEIFAHRER

Das Interieur des Battista Edizione Nino Farina präsentiert sich in einem zweifarbigen Design.

Der luxuriöse Fahrersitz ist mit schwarzem nachhaltigem Leder bezogen, der Beifahrersitz in kontrastierendem Beige und schwarzem Alcantara gestaltet.

Die einzigartigen Pilota-Sitze für Fahrer und Beifahrer verfügen über eine wunderschöne Steppung und tragen auf der Rückenlehne den Schriftzug „Nino Farina". Die Kopfstütze des schwarzen Fahrersitzes ist mit einem gestickten Lorbeerkranz und der Grafik „01" in Gold versehen, der beigefarbene Beifahrersitz hingegen zeigt ein rotes Pininfarina-Logo. Die Rückseiten beider Sitze sind passend zur Karosserie im Farbton Rosso Nino gehalten.

In Anlehnung an das Exterieur ist die Innenausstattung mit Sicherheitsgurten in Iconica Blu sowie mit einer zweifarbigen Kontrastnaht in Beige und Rot auf Mitteltunnel, Instrumententafel und Sitzen akzentuiert. Das Lenkrad ist in schwarzem Alcantara mit Sichtkarbon sowie mit einer kontrastierenden 12-Uhr-Markierung aus gebürstetem, rot eloxiertem Aluminium ausgeführt. Von viel Liebe zum Detail zeugt auch die Lenkradplatte, die aus gebürstetem und schwarz eloxiertem Aluminium besteht und vom Schriftzug „Nino Farina" geziert wird. Die dunkle Gestaltung des Exterieurs setzt sich beim Interior-Jewellery-Paket im Innenraum mit Oberflächen in gebürstetem und schwarz eloxiertem Aluminium fort.

Darüber hinaus finden sich im gesamten Innenraum wunderschöne Details, die nur der Edizione

Nino Farina aufweist. Das Typenschild ist schwarz eloxiert und trägt die Widmung „Nino Farina", während die Plakette an der Beifahrertür bei jedem Fahrzeug anders gestaltet ist.

ECHTE BATTISTA-PERFORMANCE

Wie der Battista und der Battista Anniversario besitzt auch der Edizione Nino Farina einen hochmodernen Antrieb, der eine rekordverdächtige Leistung liefert. Der weltweit erste rein elektrische GT-Supersportwagen nutzt eine 120-kWh-Lithium-Ionen-Hochleistungsbatterie, die sich in einem robusten, aber leichten Carbonfasergehäuse befindet.

Vier unabhängige, hoch leistungsfähige Elektromotoren – einer für jedes Rad – sind mit vollem Torque Vectoring, elektronischer Stabilitätskontrolle und einem Softwaredifferenzial verbunden, wodurch der Fahrer die Möglichkeit erhält, die Leistungsabgabe und das Handling in bislang ungekanntem Maß an seine Wünsche anzupassen. Das flüssigkeitsgekühlte Batteriepaket in T-Form ist zentral hinter den Sitzen positioniert und garantiert so einen tiefen Schwerpunkt.

Die Launch-Control-Technik des Battista sorgt mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 1,86 Sekunden und von 0 auf 200 km/h in nur 4,75 Sekunden für ein Beschleunigungsvermögen, das Formel-1-Fahrzeuge in den Schatten stellt. Ein so schnelles Fahrzeug wie der Battista benötigt ein kraftvolles Bremssystem − die offiziellen Tests bestätigen, dass der Battista über die weltweit schnellste elektronische Bremsregelung verfügt: Innerhalb von nur 31 Metern bremst das Fahrzeug von 100 auf 0 km/h ab.

Die wichtigsten Leistungsdaten des Battista:

1.900 PS (1.400 kW)

2.340 Nm Drehmoment

0−100 km/h in 1,86 Sekunden und 350 km/h Höchstgeschwindigkeit

Reichweite bis zu 476 km (WLTP kombiniert)

Der Battista vereint die Leistungsfähigkeit eines Supersportwagens mit der Reichweite und dem luxuriösen Innenraum eines traditionellen GT – einschließlich Allradantrieb und fünf verschiedener Fahrmodi zur optimalen Anpassung der Fahrdynamik: Calma, Pura, Energica, Furiosa und Carattere.

