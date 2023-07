pitFM – Aufstieg zum digitalen Hidden Champion!

Heidelberg (OTS) - pit-cup ist laut aktuellem Branchenreport 2023 der bekannteste Anbieter für Software rund um den Immobilienbetrieb (Computer-Aided-Facility-Management)!





Die German Facility Management Association - als wichtigster Branchenverband im deutschsprachigen Raum - veröffentlicht gemeinsam mit Lünendonk & Hossenfelder alle zwei Jahre einen Trendreport zum Thema Computer-Aided-Facility Management (kurz: CAFM). Der „CAFM/ IWMS Trendreport 2023“ gibt eine Übersicht zu den bedeutendsten Softwarelösungen und – Anbietern für den Immobilienbetrieb und den damit verbundenen Facility Management Prozessen. Laut Trendreport führt die pit-cup den Bekanntheits-Benchmark 2023 an und ist somit der bekannteste CAFM-Anbieter im DACH-Raum!

„Die Ergebnisse der Studie erfüllen uns mit großem Stolz und sind für uns bei pit auch die Bestätigung dafür, dass wir vor über zwei Jahren die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gelegt haben. All das ist nur mit einem engagierten Team von Digitalisierungs- und FM-Experten umsetzbar. Vielen Dank an alle Mitarbeiter der pit Gruppe.

Wir bei pit sind ein verlässlicher Partner, wenn es um Softwarelösungen über den gesamten Lebenszyklus der Immobilie geht. Unsere digitalen Lösungen stehen für eine rechtssichere, ressourcenschonende und energieeffiziente Immobilienbewirtschaftung. Insbesondere das Thema Nachhaltigkeit im Kontext der Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft ist uns sehr wichtig. Hier haben wir die Chance, mit unseren digitalen Lösungen einen wesentlichen Beitrag zur Klimaneutralität zu schaffen. Wir haben Nachhaltigkeitsthemen fest in unsere EntwicklungsRoadmap verankert und stellen unseren Kunden nachhaltige Lösungen mit Mehrwert zur Verfügung. Von der Flächenoptimierung bis zur Ökobilanzierung der Gebäude. Und alles über den gesamten Lebenszyklus. Von der Planung bis zum Gebäudebetrieb.“ So Johannes Messner-Haidenthaler, CEO von pit.





Zukunft der pit Gruppe

pit konnte in den vergangenen beiden Jahren mit der konsequenten Weiterentwicklung ihrer Softwarelösungen rund um den Lebenszyklus der Immobilie einen erfolgreichen Wachstumskurs einleiten. Auch in den kommenden Jahren hat pit Großes vor. Die Unternehmensgruppe zählt 120 Mitarbeiter in Deutschland und Österreich und entwickelt sich mit 2.000 Kunden und über 1 Mio. Nutzern zu einem Hidden Champion in der Branche. pit setzt einen Branchenfokus auf Industrie, den öffentlichen Sektor, Gesundheitswesen sowie Facility Management Dienstleistungsunternehmen. Zu den Kunden zählen unter anderem Konzerne wie Robert Bosch, Hochtief, Kärcher und Apleona sowie eine Vielzahl an Bundes- und Landesimmobiliengesellschaften (BLB Nordrhein-Westfalen, Bundesimmobiliengesellschaft, Gebäudemanagement Schleswig-Holstein u.v.m.). Für die Weiterentwicklung unserer Softwarelösungen und um unsere Kunden auch zukünftig optimal betreuen zu können, werden wir stetig weiterwachsen. Deshalb sind wir immer auf der Suche nach kreativen und neugierigen Köpfen, die ihre Karriereziele bei uns verwirklichen wollen und Teil der Erfolgsgeschichte bei pit werden.





Vision & Mission der pit Gruppe

Der CAFM Trendreport 2023 ist für pit die Bestätigung ihrer Mission, nachhaltige Lösungen mit Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen. Dabei haben sie vor zwei Jahren den Fokus auf die relevanten Themen gelegt, die sich auch im Trendreport wiederfinden:

− 40 % der globalen CO2 Emissionen sind auf den Bau und Betrieb von Gebäuden zurückzuführen. pit hat den Anspruch, mit seinen Softwarelösungen einen bedeutenden Beitrag zur Digitalisierung und Effizienzsteigerung von Betriebsabläufen zu leisten. Dabei liegt der Fokus auf der Integration verschiedenster Nachhaltigkeitsaspekte im Produktportfolio. pit bietet Lösungen für das integrierte Energiemanagement, die ESG-Dokumentation und die Ökobilanzierung an. pitFM unterstützt Immobilieneigentümer und Betreiber dabei, den neuen rechtlichen Anforderungen wie der EU-Taxonomie, ESG und Ökobilanz gerecht zu werden.

− pitFM sorgt mit offenen Schnittstellen und Cloud Technologie für eine erhöhte Konnektivität, die neue Zusammenarbeitsmodelle in der Immobilienbranche ermöglicht. pitFM liefert als Datenhafen im Facility Management wichtige Daten rund um das Gebäude und knüpft an wichtigen Softwareapplikationen für Gebäudenutzer an.

− pit bietet Softwarelösungen für den gesamten Gebäudezyklus an – von der Planung, zum Betrieb bis hin zur Sanierung oder Rückbau. pit´ s Ambition ist die Lücke zwischen Bau und Betrieb zu schließen. Mittels der BIM-Lösungen pitCAD Ultimate und pitCDE besteht ein nahtloser Übergang in den digitalen Betrieb zu pitFM.

Weitere Informationen zur pit-cup und unseren Softwarelösungen finden Sie auf www.pit.de

Informationen zum CAFM Trendreport 2023 (Quelle: www.gefma.de)

GEFMA und Lünendonk & Hossenfelder haben auf der CAFM-Messe in Fulda den sechsten Trendreport zu Computer Aided Facility Management (CAFM) veröffentlicht, der seit nunmehr zehn Jahren im Zweijahres-Rhythmus erscheint. Ein zentrales Ergebnis des aktuellen Trendreports ist, dass CAFM aus Sicht der mehr als 200 teilnehmenden Nutzer ein zentraler Erfolgsfaktor ist, um das ESG-Reporting und die digitale Transformation zu gestalten. Der Trendreport steht auf www.gefma.de zum Download bereit.





Informationen zur pit-cup GmbH

pit – One for All

Softwarelösungen aus einer Hand für Planen, Bauen und Betreiben

Die pit–cup GmbH ist Ihr verlässlicher Partner, wenn es um die Digitalisierung rund um den Lebenszyklus einer Immobilie geht. Von der ersten Planungsphase in einem BIM-Projekt bis zum digitalen Immobilienbetrieb. Über eine Million User aus den Bereichen Public Sector, Facility Services, Industry und Health Care vertrauen seit über 30 Jahren auf pit und setzen mit unseren Softwarelösungen aus dem pitEcoSystem einen wichtigen Schritt in einen ressourcenschonenden und rechtssicheren Gebäudebetrieb. Die pit Firmengruppe zählt 120 Digitalisierungs- und Immobilienexperten, die an sieben Standorten in Deutschland und Österreich für unsere Kunden aktiv sind

Bei pit-cup zu arbeiten bedeutet, den öko-sozialen Ansatz für den Gebäudebetrieb zu fördern und somit eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Dafür unterstützen wir uns gegenseitig team- und standortübergreifend. Vertrauen, Loyalität, Transparenz, Fairness und Zuverlässigkeit prägen unser Unternehmen gegenüber den Mitmenschen nach innen und außen.





