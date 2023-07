FPÖ - Krauss: Wiener SPÖ schafft auch exklusiven Badebereich für Mitglieder

ASV-Bad an der Alten Donau für „Bablers Leut’“

Wien (OTS) - Neben den oberösterreichischen Genossen schaffen auch die Wiener Roten exklusives Badevergnügen für ihre Mitglieder an der Alten Donau. Wem das öffentlich zugängliche Arbeiterstrandbad um wohlfeile 40 Euro pro Tag für eine Familie zu teuer ist, könnte theoretisch - ginge es nach SPÖ-Chef Babler, der ja mehr freie Seezugänge fordert - in das nebenan gelegene Sportbad des ASV-Wien ausweichen. Zwar wird dort der Fokus auf Schwimmtrainings aller Art gelegt, einen freien Zugang zur Alten Donau gibt es jedoch auch, den man für die breite Öffentlichkeit durchaus öffnen könnte - und wenn es nur in trainingsfreier Zeit wäre. Doch auch hier heißt es, analog zu Oberösterreich, „Zutritt nur für Mitglieder“. Und wer Mitglied sein darf und damit günstig schwimmen gehen kann, das wird vermutlich in der SPÖ-Zentrale entschieden. Schließlich gehört das Bad dem roten ASV.

„Donauwasser predigen aber Wiener Wein trinken - das ist, was die Genossen unter dem Marxisten Babler zusammenbringen. Enteignung ja, aber bitte nicht bei sich beginnen. Er wäre nur anständig, die eigenen Bädergründe der Öffentlichkeit zur Verfügung zustellen, nachdem Bürgermeister Ludwig die Bäderpreiserhöhung in Wien schamlos durchgepeitscht hat“, fordert der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss und sieht sich darin bestätigt, dass man den Worten der Genossen auch nach ihrer internen Neuaufstellung nicht trauen kann. „Babler, Ludwig und Co. schauen in erster Linie darauf, dass es ihren Funktionären und Freunden gut geht, dass der ‚normale Wiener‘ dabei auf der Strecke bleibt, ist ihnen vollkommen egal! So eine Politik der Unehrlichkeit wird bei der nächsten Wahl bestimmt keine Stimmenmehrheit mehr finden!“

