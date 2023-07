Melascreen

Spezialpflege bei allen Arten von Pigmentflecken

Wien (OTS) - Die glückliche Kindheit, Gelassensheit der Schwangerschaft und exotische Reisen... Pigmentflecken sind allesamt Andenken an glückliche Momente, die im Laufe der Zeit auf der Haut entstehen. Melascreen von DUCRAY ist die einzige Pflegelinie, die alle Arten von braunen Pigmentflecken auf allen 3 Hautschichten korrigiert und dauerhaft sichtbare Ergebnisse erzielt.

Ein Drittel der Frauen weltweit sind von Pigmentflecken betroffen. Ob während der Pubertät, bei der Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln, während der Schwangerschaft oder durch Sonnenlicht: Unerwünschte, farbliche Flecken können auf der Haut erscheinen.

WÄHREND DER PUBERTÄT

Akne und die daraus resultierende Entzündungsreaktion können das Hautgewebe verändern. Manchmal sammelt sich Melanin in Bereichen an, in denen die Akneläsionen abgeheilt sind, und es bilden sich so genannte postinflammatorische hyperpigmentierte Flecken.

BEI DER EINNAHME VON HORMONELLEN VERHÜTUNGSMITTELN

Bei manchen Frauen führen orale Östrogen-Gestagen-Kontrazeptiva oder andere Verhütungsmittel, die eine Hormonumstellung bewirken, zu einer erhöhten Melaninproduktion durch Melanozyten, was das Auftreten einer hyperpigmentierten Maske, vor allem auf der Stirn, den Wangen oder der Oberlippe, zur Folge hat.

WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT

Auch während der Schwangerschaft kommt es zu einem Hormonenüberschuss und einem Ungleichgewicht, das die Melaninproduktion deutlich erhöhen kann. So entstehen in der Regel ab dem 4. Schwangerschaftsmonat Pigmentflecken – allgemein als Schwangerschaftsmaske oder Melasma bekannt – auf der Stirn, den Wangen oder auch der Oberlippe.

BEIM SONNENBADEN

Bei der so genannten "Sonnen"-Lentigo produziert die Haut Melanin, um sich vor der Sonne zu schützen. Mit der Zeit wird die Melaninsynthese gestört und das Melanin verteilt sich nicht mehr richtig auf der Hautoberfläche. Wenn die Sonnenbräune verschwunden ist, entstehen Melaninansammlungen und damit Pigementflecken.

WAS IST DIE LÖSUNG?

Die Laboratoires Dermatologiques DUCRAY, die Experten für dermatologische Pflege, haben auf der Grundlage neuester, wissenschaftlicher Fortschritte eine neue umfassende Behandlung gegen Pigmentstörungen in Zusammenarbeit mit Dermatolog:innen und Patient:innen entwickelt: MELASCREEN.

EIN EINZIGARTIGER, INNOVATIVER ANSATZ

DUCRAY revolutioniert die Behandlung von Pigmentflecken mit der Entwicklung einer neuen wirksamen Lösung, die für jede Art von Hyperpigmentierung und für jede Hautfarbe geeignet ist.

Melascreen greift Pigmentflecken auf drei Ebenen an:

1. Ebene

Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse haben gezeigt, dass die Vaskularisierung in direktem Zusammenhang mit Pigmentflecken wie z. B. Melasma steht. Tatsächlich führen hormonelle Veränderungen in Verbindung mit Östrogenen zu einer verstärkten Vaskularisierung und Vasodilatation der Blutgefäße. Dadurch kommt es zu einer Entzündungsreaktion, die die Expression von Tyrosinase (Schlüsselenzym, das die Melaninproduktion auslöst) erhöht.

2. Ebene

Hormonelle Veränderungen und äußere Schadensfaktoren (wie z. B. UV-Strahlen) führen zur Bildung von freien Radikalen und Entzündungsreaktionen, die auch die Tyrosinase stimulieren. Diese doppelte Stimulation der Tyrosinase löst die Hyperpigmentierungskaskade aus und führt zu einer übermäßigen Stimulation der Melanozyten und einer Überproduktion von Melanin. Das Melanin wird dann oxidiert, wenn es auf die Keratinozyten übertragen wird.

3. Ebene

Diese Mechanismen in Verbindung mit der Zellerneuerung führen zum Auftreten von intensiven Pigementflecken auf der Hautoberfläche.

DIE PRODUKTE

MELASCREEN Schützende Creme & Fluid gegen braune Pigmentflecken 50+ Diese Produkte sind die ersten tägliche Sonnenpflege mit sehr hohem Schutz, die das Auftreten von braunen Pigmentflecken verhindert und reduziert und gleichzeitig die Haut vor UVB-, UVA-Strahlen und Blue Light schützt.

Dieser innovative Sonnenschutz ist ein tägliches Muss und hat eine doppelte Wirkung auf braune Pigmentflecken und Hautalterung:

AZELAINSÄURE ist dafür bekannt, das Auftreten von Pigmentflecken zu reduzieren und gleichzeitig eine antioxidative Wirkung zu entfalten, die die Haut vor oxidativem Stress schützt.

Der patentierte Sonnenfilter von Pierre-Fabre, TRIASORB™ bietet einen ultrahohen SPF50+ Schutz mit einem extrem breiten Spektrum, das die Haut vor den schädlichen Auswirkungen von Sonnenstrahlen bis 450 nm schützt.

Hochverträgliche Formulierung ohne Duftstoffe, die auch für schwangere und stillende Frauen geeignet ist. Nicht komedogen und entwickelt, um das Allergierisiko zu minimieren.

Schützendes FLUID SPF 50+

Tube, 50 ml

PZN: 5712426

AVP: € 24,90

DEPIGMENTIERENDES KONZENTRAT

Das innovative MELASCREEN Konzentrat gegen braune Pigmentflecken ist die erste dermatologische Lösung, die speziell entwickelt wurde, um alle Arten von braunen Pigmentflecken dank einer sehr hohen Konzentration an depigmentierenden, dermatologischen Aktivstoffen effektiv zu depigmentieren. Sie wirken direkt auf die 3 Hautschichten ein - einschließlich der Vaskularisierung - und auf die 3 Faktoren, die für die Entstehung der Pigmentflecken verantwortlich sind:

Schicht 1: HESPERIDINE METHYLCHALCONE reduziert die Größe der oberflächlichen Blutgefäße.

Schicht 2: AZELAINSÄURE reguliert die Überproduktion von Melanin an der Quelle durch selektive, gezielte Wirkung.

Schicht 3: GLYKOLSÄURE fördert die Beseitigung der abgestorbenen Hautzellen, um die Intensität der braunen Pigmentflecken zu reduzieren.

Dieses Anti-Pigmentflecken-Konzentrat ist perfekt geeignet, um eine selektive Depigmentierung selbst bei den am schwierigsten zu korrigierenden Pigmentflecken zu bewirken und bewahrt gleichzeitig die natürliche Pigmentierung der Haut. Der Teint ist nach nur 2 Wochen Anwendung gleichmäßiger und ebenmäßiger.

Dieses Pflegeprodukt ohne Duftstoffe zeichnet sich durch eine leichte, nicht klebrige Textur aus und ist für alle Hauttypen und -farben geeignet.

Geeignet für schwangere und stillende Frauen. Nicht komedogen und entwickelt, um das Allergierisiko zu minimieren.

DEPIGMENTIERENDES KONZENTRAT

Pumpflakon, 30 ml

PZN: 5724234

AVP: € 35,90

Rückfragen & Kontakt:

Silvia SEDLACEK, BA

Online Marketing & externe Kommunikation

+43 (0) 1 485 85 80 – 28

silvia.sedlacek @ pierre-fabre.com