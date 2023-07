Hydrance BOOST Serum

DER Feuchtigkeits-Booster des Frühjahrs!

Wien (OTS) - Mit über 10.000 Hashtags auf Instagram bekommen Frauen nicht genug von der Pflegelinie #Hydrance, denn sie versorgt die Haut nicht nur mit feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffen, sondern lässt sie frisch und strahlend aussehen. Dies bestätigen 98 % der Befragten.

Was ist das Geheimnis des Erfolgs?

Reich an Avène Thermalwasser ist die Pflegelinie Hydrance selbst für die empfindlichste Haut geeignet. Die breite Palette an verschiedenen, sensorischen Texturen bietet für alle Ansprüche etwas:

Creme, Emulsion, Aquagel, Serum, getönte BB Creams oder Versionen mit Lichtschutzfaktor... Für alle gibt es ein passendes Hydrance Produkt!

Wirksamkeit & Sinnlichkeit ohne Kompromisse: Ein echter Booster für dein Feuchtigkeitsritual!

Passend zum neuesten « Skin Flooding »-Trend, bei dem der Fokus auf dem Auftragen mehrerer Schichten feuchtigkeitsspendender Produkte liegt, bringt Avène ein neues Feuchtigkeitsserum auf den Markt :

Hydrance BOOST Serum-Konzentrat versorgt die Haut intensiv 48 H mit Feuchtigkeit und wirkt wie ein echter Booster

für die nachfolgende Feuchtigkeitspflege. Seine Formulierung besteht aus einer einzigartigen Wirkstoff-kombination: Natürliche Hyaluronsäure, die das 1.000-fache ihres Eigengewichtes an Wasser binden kann, und Vitamin B3 (Niacinamide) zur Stärkung der Hautbarriere. Darüber hinaus hat das in der Formulierung enthaltene Avène Thermalwasser eine beruhigende, lindernde und ausgleichende Wirkung auf die Haut.

Das ist noch nicht alles

Die ultra-erfrischende, transparente, wasserähnliche Gel-Textur zieht sofort nach dem Auftragen ein, ohne zu fetten oder zu kleben. Das sinnliche Pflegeprodukt kommt in einer Glasflasche mit Pipette, die genau die richtige Menge abgibt, um die Haut sofort und langanhaltend mit Feuchtigkeit zu versorgen und zu stärken. Hydrance BOOST Serum bietet einen Moment des reinen Vergnügens: Morgends und/oder abends einige Tropfen auf Stirn, Wangen und Kinn auftragen, sanft von innen nach außen einmassieren, et voilà!

Der Haut & der Natur zuliebe

Dieses hochverträgliche, vegane Feuchtigkeitselixier besteht zu 96 % aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs und wurde wie jedes Avène Produkt zahlreichen Verträglichkeitstests unter dermatologischer Aufsicht unterzogen. In einem ständigen Bestreben, die Umweltauswirkungen zu minimieren, wird das Serum in einem Flakon aus recyceltem und recycelbarem Glas angeboten. Das Produkt hat eine B-Bewertung im Green Impact Index3, was seine hohe Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit belegt. Hydrance BOOST Serum ist ab sofort in Apotheken erhältlich.

1 Quelle: IQVIA – kumulierter Produktabsatz und -umsatz in der Kategorie Feuchtigkeitspflege in europäischen Apotheken im Jahr 2021. Durchschnittswert aus Deutschland, Österreich, Belgien, Spanien, Frankreich, Griechenland, Italien, Polen, Portugal, Slowakei, Schweiz und Tschechische Republik.

2 Verbrauchertest. 100 Personen wurden befragt. Anwendung zweimal täglich über 10 Tage.

3 Der Green Impact Index ist ein Messinstrument für das Öko- & sozialverträgliche Design von Kosmetikprodukten. Diese von Pierre Fabre entwickelte und von AFNOR Certification (französischer Marktführer im Bereich Zertifizierung) bewertete Methode beruht auf der Bewertung von 20 Umwelt- & Sozialkriterien.

