Pride-Anschlag: Ein "normaler Teenager" mit acht Bombenplänen am Handy

Neue Handyauswertungen des 14-Jährigen, der im Fokus der Pride-Ermittlungen steht, zeigen ein immer verstörenderes Bild

Wien (OTS) - Der Bursche, der auf freiem Fuß ist, soll laut neuen Handyauswertungen der Polizei offenbar nicht einen, sondern 8 Anleitungen über den Bau von Bomben auf seinem Handy gehabt haben. "Etwaige neue Berichte kommentieren wir nicht", erklärt St. Pöltens Erster Staatsanwalt, Leopold Bien, gegenüber dem KURIER.

Doch noch etwas zeigen die neuen Auswertungen offenbar: Lieder des deutschen Musiker und IS-Kämpfer, Denis C. auf dem Smartphone. Eines trägt den Titel "Auf zum Schlachten".

Zudem soll sich der Verdächtige zuletzt am 16. Juni Bilder der Terrormiliz IS angesehen haben. Nur einen Tag, bevor am 17. Juni 300.000 Menschen bei der Pride in Wien die Rechte von LGBTIQ-Menschen feierten.

