„Funkjazz“ mit Leichtfried & Band im Bezirksmuseum 20

Wien (OTS/RK) - Der erstklassige Jazz-Pianist Jörg Leichtfried wird am Donnerstag, 13. Juli, bei einem Freiluft-Konzert im Innenhof im Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) gekonnt musikalische Elemente aus Jazz und Funk verbinden. Der Auftritt des ausgezeichneten Ensembles „Jörg Leichtfried & Band“ beginnt um 18.00 Uhr. Die Künstler haben eigens für diese Veranstaltung das packende Programm „Funkjazz“ zusammengestellt. Der Eintritt zum Konzert ist gratis. Spenden für das Museum sind willkommen. Auskünfte: Telefon 330 50 68 (Anrufbeantworter). E-Mails an den ehrenamtlich wirkenden Museumsleiter, Richard Felsleitner, sind an folgende Adresse zu schicken: bm1200@bezirksmuseum.at.

Das Museumsteam kooperiert bei dem vom Bezirk unterstützten Projekt mit der Vereinigung „Kulturforum Brigittenau“. Kontakt zu den freiwillig agierenden Vereinsleuten: Telefon 0664/19 44 208 (Christine Maly) und E-Mail maly.christine@aon.at.

Jörg Leichtfried absolvierte eine universitäre Ausbildung, ist ein gefragter Klavier-Pädagoge, gehört namhaften Jazz-Kapellen an, spielt mit prominenten Musiker-Kollegen im In- und Ausland und betätigt sich als Komponist. Der geachtete Künstler hat mit verschiedenen Partnern wiederholt CDs veröffentlicht, zuletzt die Alben „Little Tales Of Light And Sorrow“ sowie „Misery Is Wasted On The Miserable“. Informationen im Internet: www.joerg-leichtfried.com/.

Allgemeine Informationen:

Pianist Jörg Leichtfried („music austria“): www.musicaustria.at/tag/joerg-leichtfried/

Geförderte Kultur-Angebote im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

