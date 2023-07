GÜRTEL NIGHTWALK XXV: Einladung zur Pressekonferenz

Der Gürtel Nightwalk ist eine feste Konstante in der Wiener Kulturszene und feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum!

Wien (OTS/SPW) - Am Samstag, den 26. August 2023, werden vier Open-Air-Bühnen aufgestellt, auf denen ab 18.30 Uhr die unterschiedlichsten Acts zu sehen sind. Insgesamt werden mehr als 30 Künstler:innen an diesem Abend auftreten, die ausgelassene Partystimmung ist garantiert - das ist das altbewährte Konzept des Gürtel Nightwalks in Wien!

Aufgrund des 25. Geburtstags des Nightwalks gibt es dieses Jahr neben einer Ausstellung zur vielfältigen Geschichte der Veranstaltung erstmals auch einen Nachtmarkt mit Designer:innen und Künstler:innen, die bis 22.00 Uhr ihre Werke ausstellen und verkaufen werden. Auf die Präsentation des Programmes bei der Pressekonferenz freuen sich das Gastgeber:innen-Team bestehend aus Stefanie Lamp, Vorsitzende der Kulturkommission in Ottakring, Stefanie Vasold, Gemeinderätin aus der Josefstadt sowie Peter Jagsch, Bezirksvorsteher aus Hernals (alle SPÖ).

Einladung zur Gürtel Nightwalk Pressekonferenz:

Mittwoch, 26.7.2023 um 10.00 Uhr - Roter Bogen

(gegenüber Weinhaus Sittl, Bogen 36)

GÜRTEL NIGHTWALK XXV

Samstag, 26.08.2023 ab 18.30 Uhr | Indoor und Outdoor

Programm & Details unter www.guertelnightwalk.at

Der Eintritt ist frei!

